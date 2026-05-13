Ryanair увеличил бонусы для работников за пассажиров с избыточным багажом

Пассажиры садятся в самолет Ryanair.

Ирландский лоукостер Ryanair ужесточает меры в отношении пассажиров. В частности, компания будет чаще штрафовать путешественников, которые превышают разрешенные размеры ручной клади. Руководитель авиакомпании пообещал новые премии работникам, которые не будут пускать в самолет без доплаты пассажиров, сумки и чемоданы которых не помещаются в измерительное устройство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Ryanair будет чаще штрафовать пассажиров

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что компания планирует увеличить премию сотрудникам, которые обнаруживают у пассажиров ручную кладь, превышающую разрешенные размеры.

Он добавил, что с момента обнародования информации о том, что персонал получает дополнительное вознаграждение за выявление нарушителей правил, количество оштрафованных пассажиров уменьшилось.

"Количество багажа, превышающего размеры, уменьшается с, не знаю, 0,0001% до 0,00001%", — сказал О'Лири.

Он предупредил, что Ryanair повысит бонусы с 2,50 евро до 3,50 евро за одного пассажира-нарушителя.

"Всем следует знать: не приходите с рюкзаками, который не помещается в измерительное устройство, потому что с вас взыщут плату", —подчеркнул сказал О'Лири.

Пассажиры, у которых при выходе на посадку обнаружат ручную кладь, превышающую разрешенные размеры, они должны будут сдать ее в багажное отделение и оплатить дополнительный сбор в размере 87 евро.

Какую сумку без доплат можно взять в самолет Ryanair

Базовый тариф Ryanair предусматривает только одну небольшую сумку на пассажира, которая должна поместиться под сиденьем впереди, например, сумочку или небольшой рюкзак.

Если пассажир берет на борт дополнительную ручную кладь, ее необходимо разместить в верхнем багажном отсеке, а ее размеры не должны превышать 55x40x20 см.

