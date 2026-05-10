Ryanair масово скорочує польоти до популярного курорту

Дата публікації: 10 травня 2026 13:15
Ryanair закриває базу в Салоніках та скорочує рейси в Афінах: що треба знати пасажирам
Літак Ryanair готують до польоту. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair взимку 2026 року закриває свою базу в грецьких Салоніках та скорочує рейси в Афінах. Крім того, буде скасовано 12 маршрутів по всій Греції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Ryanair закриває одну з баз у Греції

Бюджетна авіакомпанія обмежить свою діяльність в Афінах. Авіаперевізник скасує 12 маршрутів, зокрема зимові рейси з Ханьї та Іракліона.

Крім того, взимку Ryanair виведе з експлуатації  зі своєї бази в Салоніка три літаки.

Головною причиною є встановлення високих авіатарифів німецькою монополією "Fraport Greece" та аеропортом Афін. Крім того грецькі аеропорти стали неконкурентоспроможними під час низького туристичного сезону.

Читайте також:

Зазначається, що, хоча грецький уряд з листопада 2024 року знизив збір з 75% — з 12 до 3 євро за пасажира, було покрито за рахунок операторів аеропортів.

Ryanair вирішила перенести частину свого бізнесу до країн, які вона вважає більш конкурентоспроможними, таких як Албанія, регіональні аеропорти Італії та Швеція.

Водночас Ryanair представила уряду Греції план розвитку, спрямований на збільшення пасажиропотоку до 12 мільйонів пасажирів на рік протягом наступних п'яти років. План передбачає додавання 10 нових літаків, інвестиції на суму понад 1 мільярд доларів та запровадження 50 нових маршрутів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

авіарейси аеропорти Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
