Ryanair закриває базу в Салоніках та скорочує рейси в Афінах: що треба знати пасажирам

Літак Ryanair готують до польоту.

Популярний ірландський лоукостер Ryanair взимку 2026 року закриває свою базу в грецьких Салоніках та скорочує рейси в Афінах. Крім того, буде скасовано 12 маршрутів по всій Греції.

Бюджетна авіакомпанія обмежить свою діяльність в Афінах. Авіаперевізник скасує 12 маршрутів, зокрема зимові рейси з Ханьї та Іракліона.

Крім того, взимку Ryanair виведе з експлуатації зі своєї бази в Салоніка три літаки.

Головною причиною є встановлення високих авіатарифів німецькою монополією "Fraport Greece" та аеропортом Афін. Крім того грецькі аеропорти стали неконкурентоспроможними під час низького туристичного сезону.

Зазначається, що, хоча грецький уряд з листопада 2024 року знизив збір з 75% — з 12 до 3 євро за пасажира, було покрито за рахунок операторів аеропортів.

Ryanair вирішила перенести частину свого бізнесу до країн, які вона вважає більш конкурентоспроможними, таких як Албанія, регіональні аеропорти Італії та Швеція.

Водночас Ryanair представила уряду Греції план розвитку, спрямований на збільшення пасажиропотоку до 12 мільйонів пасажирів на рік протягом наступних п'яти років. План передбачає додавання 10 нових літаків, інвестиції на суму понад 1 мільярд доларів та запровадження 50 нових маршрутів.

