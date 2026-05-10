Ryanair массово сокращает полеты на популярный курорт

Ryanair массово сокращает полеты на популярный курорт

Дата публикации 10 мая 2026 13:15
Ryanair закрывает базу в Салониках и сокращает рейсы в Афинах: что нужно знать пассажирам
Самолет Ryanair готовят к полету. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair зимой 2026 года закрывает свою базу в греческих Салониках и сокращает рейсы в Афинах. Кроме того, будет отменено 12 маршрутов по всей Греции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Ryanair закрывает одну из баз в Греции

Бюджетная авиакомпания ограничит свою деятельность в Афинах. Авиаперевозчик отменит 12 маршрутов, в том числе зимние рейсы из Ханьи и Ираклиона.

Кроме того, зимой Ryanair выведет из эксплуатации со своей базы в Салониках три самолета.

Главной причиной является установление высоких авиатарифов немецкой монополией "Fraport Greece" и аэропортом Афин. Кроме того греческие аэропорты стали неконкурентоспособными во время низкого туристического сезона.

Читайте также:

Отмечается, что, хотя греческое правительство с ноября 2024 года снизило сбор с 75% — с 12 до 3 евро за пассажира, было покрыто за счет операторов аэропортов.

Ryanair решила перенести часть своего бизнеса в страны, которые она считает более конкурентоспособными, таких как Албания, региональные аэропорты Италии и Швеция.

В то же время Ryanair представила правительству Греции план развития, направленный на увеличение пассажиропотока до 12 миллионов пассажиров в год в течение следующих пяти лет. План предусматривает добавление 10 новых самолетов, инвестиции на сумму более 1 миллиарда долларов и введение 50 новых маршрутов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
