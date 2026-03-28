Ryanair наказывает суровыми штрафами пассажиров-нарушителей

Агрессивные пассажиры не только угрожают безопасности во время полета, из-за них авиакомпании могут нести существенные убытки. Ирландский лоукостер Ryanair ввел строгие правила поведения путешественников. В частности, нарушителей дисциплины будут штрафовать на кругленькую сумму.

Компания Ryanair внесла изменения в свои правила. Компания оставляет за собой "право наложить штраф в размере 500 евро, если ваше поведение приведет к тому, что вас не допустят на борт, в том числе в тех случаях, когда изменение маршрута не было необходимым".

Ryanair может принимать любые меры реагирования на поведение нарушителей, которое создает опасность для любого лица или имущества в самолете, препятствует экипажу выполнять свои обязанности, не соблюдает инструкции экипажа или раздражает, оскорбляет, запугивает, пугает или наносит вред любому пассажиру или члену экипажа.

Нарушителей могут высадить из самолета, отказать в перевозке любым другим рейсом, а также привлечь к административной ответственности.

Читайте также:

Ирландская авиакомпания надеется, что штраф "выступит сдерживающим фактором" для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов. Кроме того, компания может подать на нарушителя иск на нанесение имущественного ущерба и внести его в "черный список".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как искать билеты Ryanair по Европе за 15 евро. Пассажирам стоит знать несколько хитростей. При обычном поиске не всегда доступны самые выгодные предложения.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. В частности, некоторые аэропорты находятся далеко от крупных городов. Дорога может обойтись вам в разы дороже полета.

Частые вопросы

Какую сумку украинцы могут взять на борт самолета Ryanair без доплат?

С сентября 2025 года пассажиры, путешествующие по базовому билету, получили возможность без всяких доплат брать на борт сумку размером до 40 см × 30 см × 20 см весом до 10 кг. За их превышение сумки придется сдавать в багаж и доплачивать за это отдельную сумму.

Когда украинцам необходимо зарегистрироваться на рейс Ryanair?

Если вы бронировали места в самолете сразу при покупке билетов — check-in будет доступен за 60 суток до вылета. В противном случае регистрация открывается за 24 часа до путешествия и закрывается за 2 часа до запланированного вылета.

Для регистрации на рейс вам необходимо выбрать иконку "Bookings" со своим рейсом и выбрав значок "check-in" ввести необходимые данные. За регистрацию в аэропорту придется доплачивать.