Пріорітетна посадка Ryanair та Wizz Air: чому масажири більше не доплачують за зручні місця

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Популярна послуга пріоритетної посадки у найбільших європейських лоукостів Ryanair та Wizz Air за роки зазнала суттєвих змін. Вона повністю змінила свою суть, а через роки від неї залишилась сама лише назва.

Про це пише avianews.com, передає Новини.LIVE.

Реклама

Ryanair та Wizz Air

Раніше посадка в салон літака виглядала як спортивне змагання — хто з пасажирів раніше зайшов у літак, той і зайняв найкращі місця.

Згодом авіакомпанії почали продавати місця в літаку. Зокрема, першою від вільного розміщення відмовилася Ryanair у 2014 році, на рік пізніше і Wizz Air ввів плату за бронювання місць.

Щоб підвищити попит на бронювання місць авіаперевізники запровадили алгоритми довільного розміщення пасажирів у салоні. Так, пасажирам, які не хотіли переплачувати, випадали далеко не найкращі місця. Крім того, тих, хто купував квитки одним бронюванням могли розсадити у різні кінці салону.

Читайте також:

Згодом Ryanair та Wizz Air встановили жорсткі обмеження щодо норм перевезення ручної поклажі. За звичну валізу вагою 10 кг та розмірами 55×40×20 см, яку раніше можна було брати з собою в літак, тепер довелося доплачувати окремо.

Проте пасажири могли взяти таку валізу і заощадити, придбавши послуги пріоритетної посадки. Вона коштує завжди вигідніше за оплату габаритного багажу.

Таким чином, пасажири стали купувати послугу пріорітетної посадки не заради зручних крісел та місця поблизу ілюмінатора, а заради можливості взяти із собою побільше речей в літак.

Таким чином, хоча послуга й досі називається "пріоритетна посадка" і формально дозволяє сісти в літак одним із перших, суть відповідної послуги кардинально змінилася.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.