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Главная Транспорт Ryanair и Wizz Air изменили правила игры: как изменилась популярная услуга

Ryanair и Wizz Air изменили правила игры: как изменилась популярная услуга

Ua ru
12 октября 2026 13:37
Приоритетная посадка на рейсах Ryanair и Wizz Air: почему массажисты больше не доплачивают за удобные места
Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Популярная услуга приоритетной посадки у крупнейших европейских лоукостов Ryanair и Wizz Air за эти годы претерпела существенные изменения. Она полностью изменила свою суть, и спустя годы от неё осталось лишь название.

Об этом пишет avianews.com, передает Новини.LIVE.

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Ryanair и Wizz Air

Раньше посадка в салон самолета напоминала спортивное соревнование — кто из пассажиров раньше вошел в самолет, тот и занял лучшие места.

Впоследствии авиакомпании начали продавать места в самолете. В частности, первой от свободного размещения отказалась Ryanair в 2014 году, а годом позже и Wizz Air ввела плату за бронирование мест.

Чтобы повысить спрос на бронирование мест, авиаперевозчики внедрили алгоритмы произвольного размещения пассажиров в салоне. Так, пассажирам, не желавшим переплачивать, доставались далеко не лучшие места. Кроме того, тех, кто покупал билеты одним бронированием, могли рассадить по разным концам салона.

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Впоследствии Ryanair и Wizz Air установили жесткие ограничения на нормы перевозки ручной клади. За обычный чемодан весом 10 кг и размерами 55×40×20 см, который раньше можно было брать с собой в самолет, теперь пришлось доплачивать отдельно.

Однако пассажиры могли взять такую чемодану и сэкономить, приобретя услугу приоритетной посадки. Она всегда обходится дешевле, чем оплата габаритного багажа.

Таким образом, пассажиры стали покупать услугу приоритетной посадки не ради удобных кресел и места возле иллюминатора, а ради возможности взять с собой в самолет побольше вещей.

Таким образом, хотя услуга до сих пор называется «приоритетная посадка» и формально позволяет сесть в самолет одним из первых, суть данной услуги кардинально изменилась.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

авиарейсы самолет путешествие Wizz Air Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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