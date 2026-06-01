Ryanair анонсував одразу 12 рейсів з найбільших аеропортів Польщі

Дата публікації: 1 червня 2026 12:28
Ryanair запускає нові рейси до популярних міст Європи з Польщі
Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала новий розклад у обох аеропортах Варшаві. Компанія на осінньо-зимовий сезон відкриє одразу 12 маршрутів до популярних міст Європі. У мандрівників з'явиться чудова можливість зекономити на польотах.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.

Новий розклад Ryanair у Варшаві

Ryanair розмістить 2 нові літаки в Модліні, що збільшить загальний парк до 8 одиниць. Компанія додала 5 нових маршрутів з Варшави до:

  • Братислави (Словаччина);
  • Брістоля (Британія);
  • Манчестера (Британія);
  • Шеннона (Ірландія);
  • Загреба.

Крім того, Ryanair розширить розклад у варшавському аеропорту імені Ф. Шопена. Лоукостер додав 7 нових маршрутів до:

  • Барі (Італія);
  • Болоньї (Італія);
  • Катанії (Італія); 
  • Ліверпуля (Британія);
  • Неаполя (Італія); 
  • Турина (Італія); 
  • Венеції (Італія).

Компанія планує збільшит пасажиропотік у двох варшавських аеропортах до 4 млн пасажирів на рік.

Щоб відсвяткувати рекордний розклад у Варшаві, Ryanair відкрив 3-денний розпродаж квитків за ціною від 134 злотих, які можна забронювати вже зараз на сайті ryanair.com або в додатку Ryanair.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажирів Ryanair можуть пересадити навіть попри заброньоване місце. Перевізник суворо дотримується вимог щодо ваги та балансу в літаку. Саме ці фактори можуть вплинути на те, де саме вам доведеться сидіти.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
