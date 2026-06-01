Ryanair запускає нові рейси до популярних міст Європи з Польщі

Ryanair анонсував одразу 12 рейсів з найбільших аеропортів Польщі
Бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала новий розклад у обох аеропортах Варшаві. Компанія на осінньо-зимовий сезон відкриє одразу 12 маршрутів до популярних міст Європі. У мандрівників з'явиться чудова можливість зекономити на польотах.
Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.
Новий розклад Ryanair у Варшаві
Ryanair розмістить 2 нові літаки в Модліні, що збільшить загальний парк до 8 одиниць. Компанія додала 5 нових маршрутів з Варшави до:
- Братислави (Словаччина);
- Брістоля (Британія);
- Манчестера (Британія);
- Шеннона (Ірландія);
- Загреба.
Крім того, Ryanair розширить розклад у варшавському аеропорту імені Ф. Шопена. Лоукостер додав 7 нових маршрутів до:
- Барі (Італія);
- Болоньї (Італія);
- Катанії (Італія);
- Ліверпуля (Британія);
- Неаполя (Італія);
- Турина (Італія);
- Венеції (Італія).
Компанія планує збільшит пасажиропотік у двох варшавських аеропортах до 4 млн пасажирів на рік.
Щоб відсвяткувати рекордний розклад у Варшаві, Ryanair відкрив 3-денний розпродаж квитків за ціною від 134 злотих, які можна забронювати вже зараз на сайті ryanair.com або в додатку Ryanair.
Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажирів Ryanair можуть пересадити навіть попри заброньоване місце. Перевізник суворо дотримується вимог щодо ваги та балансу в літаку. Саме ці фактори можуть вплинути на те, де саме вам доведеться сидіти.
Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.