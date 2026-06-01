Ryanair запускает новые рейсы в популярные города Европы из Польши

Пассажиры садятся в самолет Ryanair.

Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новое расписание в обоих аэропортах Варшавы. Компания на осенне-зимний сезон откроет сразу 12 маршрутов в популярные города Европы. У путешественников появится прекрасная возможность сэкономить на полетах.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.

Новое расписание Ryanair в Варшаве

Ryanair разместит 2 новых самолета в Модлине, что увеличит общий парк до 8 единиц. Компания добавила 5 новых маршрутов из Варшавы в:

Братиславу (Словакия);

Бристоль (Великобритания);

Манчестер (Великобритания);

Шеннон (Ирландия);

Загреб.

Кроме того, Ryanair расширит расписание в варшавском аэропорту имени Ф. Шопена. Лоукостер добавил 7 новых маршрутов в:

Бари (Италия);

Болонью (Италия);

Катанию (Италия);

Ливерпуль (Британия);

Неаполь (Италия);

Турина (Италия);

Венеции (Италия).

Компания планирует увеличить пассажиропоток в двух варшавских аэропортах до 4 млн пассажиров в год.

Чтобы отпраздновать рекордное расписание в Варшаве, Ryanair открыл 3-дневную распродажу билетов по цене от 134 злотых, которые можно забронировать уже сейчас на сайте ryanair.com или в приложении Ryanair.

