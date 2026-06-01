Ryanair анонсировал сразу 12 рейсов из крупнейших аэропортов Польши

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 12:28
Ryanair запускает новые рейсы в популярные города Европы из Польши
Пассажиры садятся в самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новое расписание в обоих аэропортах Варшавы. Компания на осенне-зимний сезон откроет сразу 12 маршрутов в популярные города Европы. У путешественников появится прекрасная возможность сэкономить на полетах.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.

Новое расписание Ryanair в Варшаве

Ryanair разместит 2 новых самолета в Модлине, что увеличит общий парк до 8 единиц. Компания добавила 5 новых маршрутов из Варшавы в:

  • Братиславу (Словакия);
  • Бристоль (Великобритания);
  • Манчестер (Великобритания);
  • Шеннон (Ирландия);
  • Загреб.

Кроме того, Ryanair расширит расписание в варшавском аэропорту имени Ф. Шопена. Лоукостер добавил 7 новых маршрутов в:

  • Бари (Италия);
  • Болонью (Италия);
  • Катанию (Италия);
  • Ливерпуль (Британия);
  • Неаполь (Италия);
  • Турина (Италия);
  • Венеции (Италия).

Компания планирует увеличить пассажиропоток в двух варшавских аэропортах до 4 млн пассажиров в год.

Чтобы отпраздновать рекордное расписание в Варшаве, Ryanair открыл 3-дневную распродажу билетов по цене от 134 злотых, которые можно забронировать уже сейчас на сайте ryanair.com или в приложении Ryanair.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пассажиров Ryanair могут пересадить даже несмотря на забронированное место. Перевозчик строго придерживается требований по весу и балансу в самолете. Именно эти факторы могут повлиять на то, где именно вам придется сидеть.

Также Новини.LIVE писали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе еще одним, четвертым самолетом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы стартуют от 29,99 евро.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
