Ryanair запускает новые рейсы в популярные города Европы из Польши

Ryanair анонсировал сразу 12 рейсов из крупнейших аэропортов Польши
Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новое расписание в обоих аэропортах Варшавы. Компания на осенне-зимний сезон откроет сразу 12 маршрутов в популярные города Европы. У путешественников появится прекрасная возможность сэкономить на полетах.
Об этом говорится на официальном сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.
Новое расписание Ryanair в Варшаве
Ryanair разместит 2 новых самолета в Модлине, что увеличит общий парк до 8 единиц. Компания добавила 5 новых маршрутов из Варшавы в:
- Братиславу (Словакия);
- Бристоль (Великобритания);
- Манчестер (Великобритания);
- Шеннон (Ирландия);
- Загреб.
Кроме того, Ryanair расширит расписание в варшавском аэропорту имени Ф. Шопена. Лоукостер добавил 7 новых маршрутов в:
- Бари (Италия);
- Болонью (Италия);
- Катанию (Италия);
- Ливерпуль (Британия);
- Неаполь (Италия);
- Турина (Италия);
- Венеции (Италия).
Компания планирует увеличить пассажиропоток в двух варшавских аэропортах до 4 млн пассажиров в год.
Чтобы отпраздновать рекордное расписание в Варшаве, Ryanair открыл 3-дневную распродажу билетов по цене от 134 злотых, которые можно забронировать уже сейчас на сайте ryanair.com или в приложении Ryanair.
