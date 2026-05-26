Ryanair обновил расписание: лоукостер добавил 4 новых рейса из Братиславы

Самолет Ryanair готовят к полету. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair анонсировал рекордное расписание полетов на 2026 год в столице одного из государств-соседей Украины Словакии. Компания добавила четыре новых рейса из Братиславы.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.

Ryanair обновил осенне-зимнее расписание

Отмечается, что в октябре 2026 года Ryanair добавит на авиабазу в Братиславе четвертый самолет B737.

В частности, из словацкой столицы в города Европы и будет курсировать 23 рейса, в частности, 4 новых маршрута в:

Пафос (Кипр);

Тирану (Албания);

Турин (Италия);

Варшаву (Польша).

Благодаря такой инвестиции в 400 млн долларов компания планирует увеличить пассажиропоток до 2,2 млн (на 125%) путешественников в год.

В честь запуска четвертого самолета авиакомпания Ryanair начала 3-дневную распродажу билетов по цене от 29,99 евро, которые можно забронировать уже сейчас на сайте ryanair.com или в приложении Ryanair.

Такой стремительный рост Ryanair в Братиславе обусловлен доступной авиационной политикой Словакии. В частности, отсутствием экологических налогов и низкими сборами за управление воздушным движением (ATC) — что предоставляет гражданам и посетителям Словакии еще больше возможностей для путешествий по низким тарифам, одновременно укрепляя позиции Братиславы как одного из самых динамичных аэропортов Европы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, почему пассажиров Ryanair могут пересадить даже несмотря на забронированное место. Перевозчик строго придерживается требований по весу и балансу в самолете. Именно эти факторы могут повлиять на то, где именно вам придется сидеть.