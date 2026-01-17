Ручна поклажа Wizz Air у 2026 році — дозволені розміри та правила

Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air пропонує пасажирам вигідні ціни на авіарейси, проте компанія має купу прихованих зборів. Зокрема, якщо ви захочете взяти в літак сумку із більшими за встановлені параметри — вам доведеться сплатити кругленьку суму.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Ручна поклажа Wizz Air

Компанія дозволяє пасажирам брати із собою сумку чи невелику валізу, яку можна розмістити під сидінням. Вона не має перевищувати розміри 40 x 30 x 20 см, а також важити до 10 кг. Окрім того, мандрівникам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Без жодних доплат пасажири Wizz Air можуть взяти у літак:

верхній одяг;

ковдру;

книжку;

їжу для немовлят;

милиці за необхідності.

За перевищення встановлених розмірів авіакомпаній може стягнути в аеропорту додаткову плату.

