Головна Транспорт Ручна поклажа Wizz Air — що варто знати пасажирам

Ручна поклажа Wizz Air — що варто знати пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:15
Ручна поклажа Wizz Air у 2026 році — дозволені розміри та правила
Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air пропонує пасажирам вигідні ціни на авіарейси, проте компанія має купу прихованих зборів. Зокрема, якщо ви захочете взяти в літак сумку із більшими за встановлені параметри — вам доведеться сплатити кругленьку суму.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Читайте також:

Ручна поклажа Wizz Air

Компанія дозволяє пасажирам брати із собою сумку чи невелику валізу, яку можна розмістити під сидінням. Вона не має перевищувати розміри 40 x 30 x 20 см, а також важити до 10 кг. Окрім того, мандрівникам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Без жодних доплат пасажири Wizz Air можуть взяти у літак:

  • верхній одяг;
  • ковдру;
  • книжку;
  • їжу для немовлят;
  • милиці за необхідності.

За перевищення встановлених розмірів авіакомпаній може стягнути в аеропорту додаткову плату.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.

правила подорож Wizz Air літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
