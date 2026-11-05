Люди выходят из метро. Фото: Новини.LIVE

Именно начало ноября является знаковым для киевского метрополитена. В частности, 55 лет назад в Киеве запустили первый участок метро. Кроме того, 5 ноября было открыто целых 8 станций киевского метрополитена

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Какие станции метро были открыты 5 ноября

5 ноября 1963 года Киевский метрополитен открыл второй пусковой участок, и пассажирам стали доступны станции "Политехнический институт" и "Шулявская" (ранее "Завод Большевик"). Эти станции продлили линию метро на 3,5 км.

В тот же день в 1965 году были открыты станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница". Она стала частью Святошинско-Броварской линии и соединила левый и правый берега столицы.

Станция "Гидропарк" в 1965 году. Фото: facebook.com/typicalkyiv

Еще через 6 лет — в 1971 году в Киеве появились станции красной ветки "Святошино", "Нивки" и "Берестейская". Все три станции — мелкого заложения. Их появление значительно улучшило транспортное сообщение западной части Киева с центром города и дало жителям возможность быстрее добираться до работы и других районов столицы.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.

Также Новини.LIVE писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.