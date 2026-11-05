Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

Саме початок листопада є знаковим для київського метрополітену. Зокрема, 55 років тому в Києві запустили перший відрізок підземки. Крім того, 5 листопада було відкрито аж 8 станцій київського метрополітену

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Які станції метро були відкриті 5 листопада

5 листопада 1963 року Київський метрополітен відкрив другу пускову ділянку та пасажирам стали доступні станції "Політехнічний інститут" та "Шулявська"(раніше "завод Більшовик"). Ці станції подовжили лінію метро на 3,5 км.

Цього ж дня через у 1965 році було відкрито станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця". Вона стала частиною Святошинсько-Броварської лінії та з'єднала лівий та правий береги столиці.

Станція "Гідропарк" у 1965 році. Фото: facebook.com/typicalkyiv

Ще через 6 років — у 1971 році в Києві з'явились станції червоної гілки "Святошино", "Нивки" та "Берестейська". Усі три станції — мілкого закладення. Їх поява значно покращила транспортне сполучення західної частини Києва з центром міста та дала мешканцям можливість швидше діставатися роботи й інших районів столиці.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, в стінах київського метрополітену ховаються жителі та гості міста під час атак Росії. Громадяни мають право попросити у працівника метрополітену стілець, за необхідності також можна скористатися туалетом. На частині станцій облаштовані USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та інших гаджетів.

Також Новини.LIVE писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.