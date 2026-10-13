Метро в Киеве: машинист рассказал, для чего было введено зонирование с маркировкой

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В киевском метрополитене тестируют зонирование на случай использования метро в качестве укрытия. В частности, недавно на платформах некоторых станций начали появляться интересные наклейки.

Подробнее о них рассказал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зонирование в киевском метро

Машинист рассказал, что новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Они были созданы для того, чтобы пассажиры не создавали дискомфорт друг другу и оставалось место для прохода. Поэтому пассажирам важно соблюдать новые рекомендации.

Кроме того, дополнительная информация находится у входа на саму платформу, где наклеены схемы движения и интервалы с разметкой, как правильно располагаться на платформе.

На наклейках указаны рекомендации для людей, которые приходят в укрытие, рекомендованные места для лиц с детьми, для лиц с домашними животными, маломобильных групп, а также места для сидения. Также благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.

Читайте также:

Машинист подчеркнул, что самое главное условие — не находиться за ограничительной линией, пока идет движение поездов. Это будет мешать посадке и высадке пассажиров, а также может привести к травме.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.