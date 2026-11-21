Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Уже вскоре в мире начнется пик зимних отпусков. Компания Expedia обнародовала лучшие и худшие даты для авиапутешествий этой зимой. Пассажиры смогут выбрать для себя самые выгодные дни и не переплачивать авиакомпаниям.

Об этом пишет The Independent, передает Новини.LIVE.

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Самые выгодные дни для полетов зимой 2026–2027 годов

Интернет-агентство по организации путешествий Expedia отмечает, что в зимний период наблюдается рост интереса к поездкам в страны с более холодным климатом, такие как Швеция и Канада.

Учитывая, что зима станет пиковым периодом для путешествий, Expedia обнародовала лучшие и худшие даты для полетов в период с декабря 2026 года по февраль 2027 года.

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Для путешественников, которые следят за бюджетом, самыми дешевыми датами для международных перелетов будут 4 декабря и 18 февраля. По данным Expedia, 16 и 19 декабря станут самыми дорогими днями для перелетов.

Зимой аэропорты обычно перегружены, поскольку люди путешествуют на Рождество или Новый год. Однако некоторые даты являются ещё более загруженными, чем другие.

Expedia прогнозирует, что самыми загруженными днями для международных перелетов этой зимой станут 18 и 19 декабря. Для внутренних перелетов самыми загруженными днями станут 2 и 3 января 2027 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие вещи могут испортить пассажирам вылет. Портативные зарядные устройства и электронные сигареты нужно брать с собой в салон, а ножи и большие ножницы — сдавать в багаж. За запрещенные предметы придется отвечать еще в аэропорту.

Также Новини.LIVE писали, что приложение для отслеживания авиарейсов Flighty представило новую функцию "Когда выезжать". Приложение будет рассчитывать время, необходимое для прохождения контроля в аэропорту. Flighty будет учитывать ситуацию на дорогах, пробки и другие факторы.