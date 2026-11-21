Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Вже незабаром у світі стартує пік зимових відпусток. Компанія Expedia оприлюднила найкращі та найгірші дати для авіаподорожей цієї зими. Пасажири зможуть обрати для себе найвигідніші дні та не переплачувати авіакомпаніям.

Про це пише The Independent, передає Новини.LIVE.

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Найвигідніші дні для польотів взимку 2026-2027 року

Інтернет-агентство з організації подорожей Expedia зазначають, що в зимовий період спостерігається зростання інтересу до подорожей у країни з холоднішим кліматом, таких як Швеція та Канада.

Враховуючи, що зима стане піковим періодом для подорожей, Expedia оприлюднила найкращі та найгірші дати для польотів у період з грудня 2026 року по лютий 2027 року.

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Для мандрівників, які стежать за бюджетом, найдешевшими датами для міжнародних перельотів будуть 4 грудня та 18 лютого. За даними Expedia 16 та 19 грудня стануть найдорожчими днями для перельотів.

Взимку аеропорти зазвичай перенавантажені, оскільки люди подорожують на Різдво чи Новий рік. Проте деякі дати є ще більш напруженими, ніж інші.

Expedia прогнозує, що найнапруженішими днями для міжнародних перельотів цієї зими стануть 18 та 19 грудня. Для внутрішніх перельотів найзавантаженішими днями стануть 2 та 3 січня 2027 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які речі можуть зіпсувати пасажирам виліт. Павербанки та електронні сигарети треба брати в салон, а ножі й великі ножиці — здавати в багаж. За заборонені предмети доведеться відповідати ще в аеропорту.

Також Новини.LIVE писали, що додаток для відстеження авіарейсів Flighty представив нову функцію "Коли виїжджати". Застосунок вираховуватиме час, який буде необхідний для проходження контролю в аеропорту. Flighty буде враховувати ситуацію на дорогах, затори та інші фактори.