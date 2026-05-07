Метро в Киеве: какая станция имеет самый длинный в Украине эскалатор

Главная Транспорт Какая станция метро в Киеве имеет самый длинный эскалатор

Дата публикации 7 мая 2026 07:32
Киевляне спускаются в метро: Фото: Вечерний Киев, Новини.LIVE.. Коллаж: Новости.LIVE.

Многие жители и гости Киева знают, что самой глубокой станцией столичного метрополитена является "Арсенальная". Однако интересно, что самый длинный эскалатор установлен не в ее подземельях. Он насчитывает более 700 ступенек.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Где самый длинный эскалатор метро в Киеве

Самый длинный эскалатор в киевской подземке установлен на станции метро "Крещатик". Его длина составляет 87 метров и насчитывает 743 ступеньки.

Этот эскалатор обслуживают десятки специалистов, а подъемником руководит диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев". На случай аварийной ситуации в машинном зале предусмотрены тормоза.

Сама станция "Крещатик" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии метрополитена. У нее украинская народная стилистика, стены платформы украшены майоликой (вид керамики из обожженной глины — Ред.) с цветочным орнаментом. Ее создала художница Оксана Грудзинская.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об одной из заброшенных станций столичного метрополитена. Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", однако помешал экономический кризис. Сейчас ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность. Работники метрополитена также используют ее для технических нужд.

Также Новини.LIVE писали о том, какая станция метро в Киеве была переименована за ночь до ее открытия. Мастера должны были срочно менять таблички. На приглашениях вынужденно вручную зарисовывали название "Щербаковская".

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
