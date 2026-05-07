Метро в Киеве: какая станция имеет самый длинный в Украине эскалатор

Многие жители и гости Киева знают, что самой глубокой станцией столичного метрополитена является "Арсенальная". Однако интересно, что самый длинный эскалатор установлен не в ее подземельях. Он насчитывает более 700 ступенек.

Где самый длинный эскалатор метро в Киеве

Самый длинный эскалатор в киевской подземке установлен на станции метро "Крещатик". Его длина составляет 87 метров и насчитывает 743 ступеньки.

Этот эскалатор обслуживают десятки специалистов, а подъемником руководит диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев". На случай аварийной ситуации в машинном зале предусмотрены тормоза.

Сама станция "Крещатик" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии метрополитена. У нее украинская народная стилистика, стены платформы украшены майоликой (вид керамики из обожженной глины — Ред.) с цветочным орнаментом. Ее создала художница Оксана Грудзинская.

