Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Самые красивые станции метро в Киеве, которые поразят иностранцев

Самые красивые станции метро в Киеве, которые поразят иностранцев

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 07:32
Метро в Киеве: какие станции стоит посетить иностранным туристам
Переход на одной из столичных станций метро. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен является самым доступным транспортом в городе. Его поезда не только доставляют на работу и учебу, но и к известным туристическим локациям Киева. Однако некоторые станции подземки и являются достопримечательностями, которые стоит увидеть гостям столицы и иностранцам.

Новини.LIVE расскажет о самых красивых станциях столичного метро.

Станция "Золотые ворота"

"Золотые ворота" — это 29-я станция столичного метрополитена, расположенная на Сырецко-Печерской линии (зеленой) линии метро и открытая в 1989 году. Кроме того, что она является визитной карточкой киевской подземки, ее невероятная красота неоднократно была признана иностранными авторитетными изданием, в частности, The Daily Telegraph и The Guardian.

Стены станции украшают мозаичные панно с историями времен Киевской Руси. В частности, в торцах среднего нефа изображены две большие композиции. Арки украшены мозаиками киевских князей и древнерусских храмов.

- фото 1
Мозаики на станции "Золотые ворота". Фото: скриншот

Станция "Крещатик"

Она была отрыта одной из первых в 1952 году. Станция "Крещатик" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии, между станциями "Театральная" и "Арсенальная". В 1986 году станция получила статус "памятника архитектуры местного значения".

Читайте также:

Стилистика станции отражает истоки украинского искусства. Ее мраморные пилоны украшены яркими вставками майолики. Это цветочный орнамент, созданный художницей Оксаной Грудзинской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция "Славутич"

Она расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) линии между стациями "Выдубичи" и "Осокорки". У нее довольно необычный интерьер, который точно запечатлеется в вашей памяти.

Архитекторы вдохновлялись картиной Архипа Куинджи "Лунная ночь на Днепре" — путевые стены из голубого профиля и белого мрамора, развитая ферма под черным перекрытием с точечными светильниками, которые напоминают звездное небо.

Потолки украшают авторские конструкции в виде водяных лилий, а торцы станции — стилизованная композиция, символизирующая русло Днепра.

- фото 2
Станция "Славутич". Фото: livejournal.com

Ранее Новини.LIVE рассказывали о станции метро "Киевская" в Харькове, которая скрывает секретный тоннель. Мало кто догадывается, но в харьковском метрополитене есть уникальная по своим инженерно-конструкторским особенностям станция с таинственным тоннелем.

Также Новини.LIVE писали, о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы. В летнее же время вы точно будете знать, какие места стоит выбирать для того, чтобы спастись от жары.

Киев общественный транспорт станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации