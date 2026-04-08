Метро в Киеве: какие станции стоит посетить иностранным туристам

Столичный метрополитен является самым доступным транспортом в городе. Его поезда не только доставляют на работу и учебу, но и к известным туристическим локациям Киева. Однако некоторые станции подземки и являются достопримечательностями, которые стоит увидеть гостям столицы и иностранцам.

Станция "Золотые ворота"

"Золотые ворота" — это 29-я станция столичного метрополитена, расположенная на Сырецко-Печерской линии (зеленой) линии метро и открытая в 1989 году. Кроме того, что она является визитной карточкой киевской подземки, ее невероятная красота неоднократно была признана иностранными авторитетными изданием, в частности, The Daily Telegraph и The Guardian.

Стены станции украшают мозаичные панно с историями времен Киевской Руси. В частности, в торцах среднего нефа изображены две большие композиции. Арки украшены мозаиками киевских князей и древнерусских храмов.

Станция "Крещатик"

Она была отрыта одной из первых в 1952 году. Станция "Крещатик" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии, между станциями "Театральная" и "Арсенальная". В 1986 году станция получила статус "памятника архитектуры местного значения".

Стилистика станции отражает истоки украинского искусства. Ее мраморные пилоны украшены яркими вставками майолики. Это цветочный орнамент, созданный художницей Оксаной Грудзинской.

Станция "Славутич"

Она расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) линии между стациями "Выдубичи" и "Осокорки". У нее довольно необычный интерьер, который точно запечатлеется в вашей памяти.

Архитекторы вдохновлялись картиной Архипа Куинджи "Лунная ночь на Днепре" — путевые стены из голубого профиля и белого мрамора, развитая ферма под черным перекрытием с точечными светильниками, которые напоминают звездное небо.

Потолки украшают авторские конструкции в виде водяных лилий, а торцы станции — стилизованная композиция, символизирующая русло Днепра.

