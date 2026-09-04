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Главная Транспорт Жена пилота предупредила о мошеннической схеме в аэропортах

Жена пилота предупредила о мошеннической схеме в аэропортах

Ua ru
4 сентября 2026 14:25
Путешествие на самолете: почему опасно использовать USB-разъемы для зарядки в аэропортах
Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Путешествие на самолете — будь то дальний отпуск, короткий отдых, визит к близким или деловая поездка — всегда вызывает восторг. Чтобы путешествие прошло без задержек, обычно рекомендуется прибывать в аэропорт заранее, чтобы успеть на рейс. Однако это может быть довольно скучно, и многие туристы "залипают" в смартфонах.

Жена пилота traveltipsbylaurie в соцсети Instagram предупредила, почему стоит быть осторожным в аэропорту, передает Новини.LIVE.

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Скрытая опасность в аэропорту

Если собираетесь в отпуск — возьмите с собой портативную зарядку. Жена пилота предупредила об опасности использования USB-разъемов для зарядки в аэропортах.

Женщина назвала это действие "абсолютно недопустимым в аэропорту". По её словам, зарядка смартфона таким образом может привести к краже ваших личных данных.

"Не подключайте свой телефон к зарядке в аэропортах. Хакеры могут похитить ваши личные данные в аэропортах, если вы подключите телефон к бесплатному USB-порту для зарядки", — предупредила жена пилота.

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Она порекомендовала пассажирам носить с собой зарядное устройство и заряжать смартфон в обычных розетках в аэропорту или же воспользоваться портативным зарядным устройством.

Как защитить свой телефон от мошенников в аэропорту

Избегайте общественных сетей Wi-Fi

Не подключайтесь к бесплатному Wi-Fi в аэропорту. Если вам приходится им пользоваться, запретите в настройках доступ к конфиденциальной информации (банковским данным, электронной почте и т. д.). После использования удалите эту сеть из списка.

Пользуйтесь VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) шифрует ваши данные, затрудняя хакерам перехват информации о ваших действиях в интернете.

Отключите автоматическое подключение к сети

Отключите настройки, которые автоматически подключают ваш телефон к открытым сетям Wi-Fi или устройствам Bluetooth.

Используйте надежную аутентификацию

Включите биометрическую аутентификацию (отпечаток пальца, Face ID) или надёжный пароль/PIN-код, а также настройте двухфакторную аутентификацию (2FA) для важных учётных записей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых дешёвых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг вошли популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

аэропорты мошенничество самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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