Рейтинг самых дорогих и самых доступных авиакомпаний Европы: кто вошёл в список

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Глобальный сервис по вопросам компенсаций за авиарейсы и багаж AirAdvisor определил самые выгодные авиакомпании для вашего следующего путешествия. Не все авиакомпании одинаковы, и хотя всем известно, что бюджетные авиакомпании предлагают более дешевые тарифы, между национальными авиаперевозчиками также существует немалая разница.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

Самые дорогие авиакомпании Европы

Сервис AirAdvisor проанализировал данные о доходе на один средний пассажиро-километр (RASK) для составления рейтинга 23 европейских авиакомпаний по объему пассажирских доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место.

Эти данные показывают, сколько пассажиры платят за перелет с определенной авиакомпанией в соотношении к преодоленному расстоянию и количеству доступных мест.

Сервис также учел стоимость дополнительных услуг, таких как плата за багаж и выбор места. Таким образом, чем выше показатель RASK — тем дороже авиакомпания.

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С показателем RASK в размере 0,32 евро Widerøe стала самой дорогой авиакомпанией Европы.

Этот норвежский авиаперевозчик занимает третье место по величине в стране. Его рейсы связывают небольшие региональные аэропорты с Великобританией, Германией и другими странами.

Среди крупных авиакомпаний самым дорогим национальным перевозчиком Европы является British Airways с показателем RASK 0,0888 евро.

Замыкают тройку самых дорогих авиакомпаний континента Air France и Austrian Airlines, у которых показатель RASK составляет 0,0850 евро.

Рейтинг самых дорогих авиакомпаний Европы:

Widerøe – 0,32 евро RASK; British Airways – 0,0888 евро RASK; Air France – 0,085 евро RASK; Austrian Airlines – 0,0085 евро RASK; Lufthansa – 0,0845 евро RASK; Aegean Airlines — 0,0839 евро RASK; KLM – 0,0837 евро RASK; ITA Airways – 0,0836 евро RASK; SWISS – 0,083 евро RASK; Aer Lingus – 0,0807 евро RASK; Brussels Airlines – 0,0797 евро RASK.

Самые выгодные лоукостеры Европы

Самой дешёвой авиакомпанией континента с показателем RASK всего 0,0433 евро стала Wizz Air. В частности, по сравнению с авиакомпанией Air France, полёт венгерским лоукостером может сэкономить вам до 50 евро.

Второй по дешевизне авиакомпанией Европы является easyJet, показатель RASK которой составил 0,0521 евро.

Третье место в рейтинге занимает ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, RASK которой составил 0,0556 евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер облегчил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинёва. Путешественникам не придётся снимать жильё в Молдове.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полет.