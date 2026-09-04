Подорож літаком: чому небезпечно використовувати USB-роз’єми для зарядки в аеропортах

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Подорож літаком — чи то далека відпустка, чи короткий відпочинок, чи візит до близьких, чи ділова поїздка — завжди викликає захоплення. Щоб подорож пройшла без затримок, зазвичай рекомендується прибувати в аеропорт заздалегідь, щоб встигнути на рейс. Однак це може бути досить нудно, і багато хто з туристів "залипають" у смартфони.

Дружина пілота traveltipsbylaurie в соцмережі Instagram попередила, чому варто бути обачним в аеропорту, передає Новини.LIVE.

Реклама

Прихована небезпека в аеропорту

Якщо збираєтесь у відпустку — прихопіть із собою павербанк. Дружина пілота попередила про небезпеку використання USB-роз’ємів для зарядки в аеропортах.

Жінка назвала цю дію "абсолютно неприпустимою в аеропорту". За її словами, заряджання смартфона таким чином може призвести до викрадення ваших особистих даних.

"Не підключайте свій телефон до зарядки в аеропортах. Хакери можуть викрасти ваші особисті дані в аеропортах, якщо ви підключите телефон до безкоштовного USB-порту для зарядки", — попередила дружина пілота.

Читайте також:

Вона порекомендувала пасажирами носити із собою зарядний пристрій та заряджати смартфон у звичайних розетках в аеропорту, або ж скористатися павербанком.

Як захистити свій телефон від аферистів в аеропорту

Уникайте публічних мереж Wi-Fi

Не підключайтеся до безкоштовного Wi-Fi в аеропорту. Якщо вам доводиться ним користуватися, забороніть у налаштуваннях доступ до конфіденційної інформації (банківських даних, електронної пошти тощо). Після використання видаліть цю мережу зі списку.

Користуйтеся VPN

Віртуальна приватна мережа (VPN) шифрує ваші дані, ускладнюючи хакерам перехоплення інформації про ваші дії в інтернеті.

Вимкніть автоматичне підключення до мережі

Вимкніть налаштування, які автоматично підключають ваш телефон до відкритих мереж Wi-Fi або пристроїв Bluetooth.

Використовуйте надійну аутентифікацію

Увімкніть біометричну аутентифікацію (відбиток пальця, Face ID) або надійний пароль/PIN-код, а також налаштуйте двофакторну автентифікацію (2FA) для важливих облікових записів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найдешевші авіакомапнії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.