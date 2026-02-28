Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Жена пилота показала хитрость, как без доплат взять больше вещей в самолет

Жена пилота показала хитрость, как без доплат взять больше вещей в самолет

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 13:20
Как взять больше вещей в ручную кладь — советы от жены пилота
Как взять с собой больше вещей в самолет без переплат. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Далеко не всегда все необходимое можно вместить в одну или несколько небольших сумок, как это позволяет большинство лоукостеров. За багаж же часто приходится отдавать космические суммы, которые в несколько раз превышают стоимость билета. Жены пилота рассказала, как можно без доплат взять больше вещей в самолет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Хитрый лайфхак с ручной кладью

Этот хитрый трюк не создаст вам проблем в аэропорту, ведь работники авиакомпании не смогут узнать, что вы взяли с собой дополнительную сумку.

"После прохождения контроля безопасности в аэропорту на пути к зоне посадки на самолет, сделайте вот что", — поделилась она.

Женщина показала, как снимает маленькую сумочку через плечо и кладет ее в большую сумку. Жена пилота встряхнула чемодан, чтобы вещи в сумке сместились вниз и после того, как там освободилось место, переложила в нее косметичку с жидкостями. Свою дамскую сумочку она поместила в сумку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Используйте силу тяжести и несколько раз встряхните чемодан вверх-вниз. Это движение встряхнет предметы вниз, освободив место для пакета с жидкостями и, возможно, еще и для косметички", — добавила она.

Поскольку вы уже прошли контроль безопасности, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы открывать для проверки большой чемодан.

"Теперь в вашей сумке есть место для сумки через плечо. Большинство авиакомпаний позволяет брать в ручную кладь только небольшой личный чемодан и сумку небольшого размера. Женскую сумку с документами, деньгами и телефоном обычно просят положить ее в чемодан или личную сумку", — пояснила путешественница.

Благодаря такой небольшой хитрости вы сможете легко достать вещи из сумки, например, если захотите сделать маску для лица — она будет у вас под рукой. Сумки обычно не нужно хранить в верхних багажных полках, их разрешается держать у ног, если вы не сидите в ряду у выхода.

В комментариях люди назвали этот лайфхак "гениальным" и пошутили, что это "хорошая тренировка для рук перед полетом".

Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.

авиарейсы авиабилеты советы самолеты пилоты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации