Как взять больше вещей в ручную кладь — советы от жены пилота

Далеко не всегда все необходимое можно вместить в одну или несколько небольших сумок, как это позволяет большинство лоукостеров. За багаж же часто приходится отдавать космические суммы, которые в несколько раз превышают стоимость билета. Жены пилота рассказала, как можно без доплат взять больше вещей в самолет.

Хитрый лайфхак с ручной кладью

Этот хитрый трюк не создаст вам проблем в аэропорту, ведь работники авиакомпании не смогут узнать, что вы взяли с собой дополнительную сумку.

"После прохождения контроля безопасности в аэропорту на пути к зоне посадки на самолет, сделайте вот что", — поделилась она.

Женщина показала, как снимает маленькую сумочку через плечо и кладет ее в большую сумку. Жена пилота встряхнула чемодан, чтобы вещи в сумке сместились вниз и после того, как там освободилось место, переложила в нее косметичку с жидкостями. Свою дамскую сумочку она поместила в сумку.

"Используйте силу тяжести и несколько раз встряхните чемодан вверх-вниз. Это движение встряхнет предметы вниз, освободив место для пакета с жидкостями и, возможно, еще и для косметички", — добавила она.

Поскольку вы уже прошли контроль безопасности, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы открывать для проверки большой чемодан.

"Теперь в вашей сумке есть место для сумки через плечо. Большинство авиакомпаний позволяет брать в ручную кладь только небольшой личный чемодан и сумку небольшого размера. Женскую сумку с документами, деньгами и телефоном обычно просят положить ее в чемодан или личную сумку", — пояснила путешественница.

Благодаря такой небольшой хитрости вы сможете легко достать вещи из сумки, например, если захотите сделать маску для лица — она будет у вас под рукой. Сумки обычно не нужно хранить в верхних багажных полках, их разрешается держать у ног, если вы не сидите в ряду у выхода.

В комментариях люди назвали этот лайфхак "гениальным" и пошутили, что это "хорошая тренировка для рук перед полетом".

Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.