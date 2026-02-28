Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Дружина пілота показала хитрість, як без доплат взяти три сумки у літак

Дружина пілота показала хитрість, як без доплат взяти три сумки у літак

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 13:20
Як взяти більше речей в ручну поклажу — хитрість від дружини пілота
Як взяти з собою більше речей в літак без переплат. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Далеко не завжди все необхідне можна вмістити у одну чи кілька невеликих сумок, як це дозволяє більшість лоукостерів. За багаж ж часто доводиться віддавати космічні суми, які в кілька разів перевищують вартість квитка. Дружини пілота розповіла, як можна взяти на борт літака третю сумку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Хитрий лайфхак із ручною поклажею

Це хитрий трюк не створить вам проблем в аеропорту, адже працівники авіакомпанії не зможуть дізнатися, що ви взяли з собою додаткову сумку.

"Після проходження контролю безпеки в аеропорту на шляху до зони посадки на літак, зробіть ось що", — поділилась вона.

Жінка показала, як знімає маленьку сумочку через плече і кладе її у велику сумку. Дружина пілота струснула валізу, щоб речі в сумці змістилися вниз і після того, як там звільнилося місце, переклала в неї косметичку з рідинами. Свою дамську сумочку вона помістила у сумку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Використовуйте силу тяжіння і кілька разів струсіть валізу вгору-вниз. Цей рух струсить предмети вниз, звільнивши місце для пакета з рідинами і, можливо, ще й для косметички", — додала вона.

Оскільки ви вже пройшли контроль безпеки, вам не потрібно турбуватися про те, щоб відкривати для перевірки велику валізу.

"Тепер у вашій сумці є місце для сумки через плече. Більшість авіакомпаній дозволяє брати в ручну поклажу лише невелику особисту валізу та сумку невеликого розміру. Жіночку сумку з документами, грошима та телефоном зазвичай просять покласти її у валізу або особисту сумку", — пояснила мандрівниця.

Завдяки такій невеликій хитрості ви зможете легко дістати речі з сумки, наприклад, якщо захочете зробити маску для обличчя — вона буде у вас під рукою. Сумки зазвичай не потрібно зберігати у верхніх багажних полицях, їх дозволяється тримати біля ніг, якщо ви не сидите в ряду біля виходу.

У коментарях люди назвали цей лайфхак "геніальним" та пожартували, що це "хороше тренування для рук перед польотом".

Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Також писали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.

авіарейси авіаквитки поради літаки пілоти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації