Як взяти більше речей в ручну поклажу — хитрість від дружини пілота

Далеко не завжди все необхідне можна вмістити у одну чи кілька невеликих сумок, як це дозволяє більшість лоукостерів. За багаж ж часто доводиться віддавати космічні суми, які в кілька разів перевищують вартість квитка. Дружини пілота розповіла, як можна взяти на борт літака третю сумку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Хитрий лайфхак із ручною поклажею

Це хитрий трюк не створить вам проблем в аеропорту, адже працівники авіакомпанії не зможуть дізнатися, що ви взяли з собою додаткову сумку.

"Після проходження контролю безпеки в аеропорту на шляху до зони посадки на літак, зробіть ось що", — поділилась вона.

Жінка показала, як знімає маленьку сумочку через плече і кладе її у велику сумку. Дружина пілота струснула валізу, щоб речі в сумці змістилися вниз і після того, як там звільнилося місце, переклала в неї косметичку з рідинами. Свою дамську сумочку вона помістила у сумку.

"Використовуйте силу тяжіння і кілька разів струсіть валізу вгору-вниз. Цей рух струсить предмети вниз, звільнивши місце для пакета з рідинами і, можливо, ще й для косметички", — додала вона.

Оскільки ви вже пройшли контроль безпеки, вам не потрібно турбуватися про те, щоб відкривати для перевірки велику валізу.

"Тепер у вашій сумці є місце для сумки через плече. Більшість авіакомпаній дозволяє брати в ручну поклажу лише невелику особисту валізу та сумку невеликого розміру. Жіночку сумку з документами, грошима та телефоном зазвичай просять покласти її у валізу або особисту сумку", — пояснила мандрівниця.

Завдяки такій невеликій хитрості ви зможете легко дістати речі з сумки, наприклад, якщо захочете зробити маску для обличчя — вона буде у вас під рукою. Сумки зазвичай не потрібно зберігати у верхніх багажних полицях, їх дозволяється тримати біля ніг, якщо ви не сидите в ряду біля виходу.

У коментарях люди назвали цей лайфхак "геніальним" та пожартували, що це "хороше тренування для рук перед польотом".

Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Також писали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.