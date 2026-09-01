Метро в Харькове: где в его подземельях могут быть спрятаны бункеры

Харьковский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Харьковский метрополитен — одна из главных транспортных артерий города. Каждый день по его подземным туннелям добираются на работу тысячи харьковчан и гостей города. Однако многие даже не догадываются о том, что в его подземельях спрятаны огромные бункеры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf.

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Бункеры в харьковском метро

Как рассказывают харьковские дигеры (люди, изучающие подземелья, от бункеров до заброшенных подвалов — Ред.), под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение.

На станции метро "Университет" якобы спрятан правительственный бункер. Его тайно строили для руководства города.

Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.

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Попасть в него якобы можно через переход из областной администрации или через метро.

Кроме того, под зданием управления метрополитена может быть спрятано секретное помещение. Его площадь достигает нескольких тысяч квадратных метров, оно уходит вглубь на несколько этажей. Ходят слухи, что в этом тайном бункере оборудованы рабочие кабинеты, комнаты для отдыха, столовые, а также кабинеты для чиновников.

Точно установить, действительно ли эти бункеры спрятаны в подземельях метро, невозможно, ведь информация о них должна быть засекречена. Поэтому пока опровергнуть или подтвердить слухи об этих тайных помещениях нельзя.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им нужно заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать разрешенных размеров.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, где расположена самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.