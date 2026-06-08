Железнодорожные маршруты в Германии, которые считают самыми красивыми в Европе

Путешествие по Германии на поезде. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Германия — это огромная страна с широкими равнинами на севере и альпийскими вершинами на юге. Ее пересекают самые длинные реки Европы — Рейн и Дунай, а также извилистая Мозель и спокойная Эльба. Чтобы насладиться невероятными видами — отправляйтесь в путешествие на поезде.

Новини.LIVE расскажет о самых живописных маршрутах Германии.

Оффенбург — Констанц

Маршрут имеет несколько остановок и занимает примерно 2 часа 20 минут. Пассажиры смогут насладиться одними из самых красивых пейзажей Шварцвальда — прекрасный Триберг с его водопадами, виадук Хорнберг, Донауэшинген, где находится источник Рейна. Завершает маршрут поезд у самого большого водоема в Европе — Боденского озера Бодензее с его голубовато-зелеными водами.

Кельн — Майнц

Поезд выйдет на берег Рейна в Бонне, бывшей столице Западной Германии. Город Бонн останется на противоположном берегу реки, но ваш поезд проедет через очаровательный курорт Кенигсвинтер, расположенный на склоне Зибенгебирге — мифических гор, где Зигфрид убил дракона в "Песне о Нибелунгах".

В Кенигсвинтере посреди реки расположены два довольно длинных острова, и вы проедете вдоль них, минуя Бад-Хоннеф. Вы пересечете реку и попадете в Кобленц — еще одну бывшую римскую колонию. Это очаровательный город с садами, дворцами и компактным центром, который почти со всех сторон окружен водой.

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После Кобленца вы въедете в ущелье Рейна — самый живописный участок реки, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Деревни, как с открыток (Боппард, Санкт-Боар, Бахарах, Бинген), которая поражает скалами и замками.

Пейзажи ущелья Рейна. Фото: Alps2Coast

Мюнхен — замок Нойшванштайн

Покидая Мюнхен, ваш поезд проедет по сельской местности и направится в сторону Альп.

Еще до того, как вы доберетесь до Фюссена, вдали виднеется неповторимый силуэт замка Нойшванштайн, который стал всемирно известным благодаря классическим фильмам Диснея. Он расположен на вершине густо залесенной горы на фоне Баварских Альп, его белые стены и башни сочетают в себе изящество и величие.

Поезд на самом деле курсирует только от Мюнхена до Фюссена, а оттуда вам придется сесть на местный автобус, а затем пройти пешком около 25 минут до замка. Путешествие занимает около 3 часов, включая пешую прогулку.

Фрайбург-у-Брайсгау — Зеебруг

Эту линию также называют "Драйзеебан" (Железная дорога трех озер), поскольку ее маршрут пролегает мимо трех озер Шварцвальда — Титизее, Виндгфельвайер и Шлухзее.

Сначала вы проедете через Хелленталь (Долину Ада), а затем поезд проедет по виадуку Равеннашлухт (Ущелье Равенна), под которым в выходные дни Адвента проходит одна из самых уникальных рождественских ярмарок Германии. В Титизе вам придется пересесть, что является прекрасной возможностью выйти и прогуляться вокруг озера.

После Титизе поезд начинает подъем через долину, которая имеет меткое название "Беренталь" (Медвежья долина), и направляется к станции Фельдберг-Беренталь.

Поезда отправляются из Фрайбурга каждый час, а дорога занимает чуть больше часа.

Выезжая из Фрайбурга, если вы не выйдете из поезда в Титизе, то сможете доехать до Донауэшингена — города на противоположном краю Шварцвальда, который считается местом истока Рейна.

Озеро Титизее. Фото: Pixabay

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE писали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет выявлять оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в графиках движения поездах.

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