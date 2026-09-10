Билеты от 10 евро: как путешествовать по Европе на поезде «за копейки»

Поезд Leo Express. Фото: Leo Express

Чешский частный оператор Leo Express предлагает пассажирам возможность недорого путешествовать по Европе. В частности, из Германии в Прагу можно добраться на поезде всего за 10 евро.

Об этом рассказала пользовательница liudmyla.rusina в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как сэкономить на поезде в Германию и Прагу

Туристка рассказала, что на поездах Leo Express можно недорого добраться из польского Перемышля аж до немецкого Франкфурта-на-Майне, а между Чехией и Германией цены на билеты ещё более привлекательные.

В частности, при заблаговременной покупке билета стоимость проезда из Франкфурта до Праги составляет всего 10 евро.

На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

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@liudmyla.rusina 🇩🇪➡️🇨🇿 Из Германии в Прагу — от 10 €! Новый маршрут от Leo Express: Франкфурт → Ганау → Фульда → Айзенах → Гота → Эрфурт → Веймар → Лейпциг → Дрезден → Бад-Шандау → Прага. ✈️ ♬ оригинальная аудиозапись — Беженка в Германии 🇺🇦🇩🇪

Путь из Франкфурта в Прагу занимает 10 часов. В вагонах предусмотрены только сидячие места, сам поезд не новый, однако в нём достаточно комфортные условия для пассажиров.

Билеты на поезд можно купить на сайте самого перевозчика Leo Express или в его приложении, выбрав удобный язык, в том числе украинский.

Билет можно вернуть за 15 минут до отправления, уплаченные средства сохраняются в виде кредита на следующие поездки. Для студентов, детей и пенсионеров также предусмотрены скидки, однако в виде тех же кредитов.

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