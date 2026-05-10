Билеты Укрзализныци: вырастет ли их стоимость в ближайшее время

Пассажирка едет в поезде.

На фоне войны и конфликта в Иране в Украине выросли цены на продукты, товары и услуги. Несмотря на состав ситуацию, Укрзализныця предлагает доступные билеты, повысив тарифы только в поездах премиум-сегмента. Перевозчик ответил, планирует ли в ближайшее время менять цены на поездки.

Вырастут ли билеты Укрзализныци

Один из пользователей предложил перевозчику решить проблему дефицита мест в пиковый период, путем поднятия стоимости билетов минимум в два раза.

"Это позволит привлечь средства, чтобы обновить подвижной состав, закупить новые поезда, поднять качество перевозок и отрегулировать спрос. Хочется просто иметь возможность купить билет в нужном направлении в любое время, а не играть в эти танцы с бубном", — написал пассажир.

В УЗ объяснили, что повышение тарифов в 2 раза не решит проблему дефицита мест, ведь в пиковые даты спрос все равно значительно превышает количество вагонов и доступной инфраструктуры.

Перевозчик добавил, что сейчас обновляется подвижной состав и новые вагоны на рейсах, где это технически возможно.

Перевозчик вводит некоторые ограничения по сезонным или пиковых поездов, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава. Однако пассажиры могут включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры УЗ жалуются на укусы клопов. У одной из путешественниц возникла сильная аллергическая реакция, отеки и везикулы. Перевозчик заверил, что все вагоны планово убираются и проходят санитарную обработку.