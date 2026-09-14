Нападение РФ на пограничный пункт: Польша планирует сократить задержки на границе

Пересечение границы. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

На фоне нападения РФ на пограничный пункт с Польшей в Ягодине планируется пересмотреть организацию движения транспорта. Приоритетной задачей является предотвращение скопления легковых автомобилей, грузовиков и маршруток.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после совещания в Правительственном центре безопасности, пишет Polskie Radio, передает Новини.LIVE.

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Возможно изменение правил пересечения границы с Польшей

По словам Туска, государственным органам следует пересмотреть организацию движения транспорта, чтобы на границе не скапливался транспорт.

Он рассказал, что по этому поводу будет назначено отдельное заседание Министерства финансов Польши. В будущем будет организовано слаженное сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными. Они должны наладить движение, чтобы не образовывались пробки.

"Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Не думаю, что нужно это объяснять, но это наше слабое место", — добавил Туск.

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