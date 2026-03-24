Видео

Главная Транспорт Путешественница раскрыла малоизвестную "ловушку" Ryanair

Путешественница раскрыла малоизвестную "ловушку" Ryanair

Дата публикации 24 марта 2026 16:18
Путешественница раскрыла малоизвестную "ловушку" Ryanair
Самолет Ryanair готовится к взлету. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает путешественникам выгодные цены на билеты. Однако стоит внимательно их покупать. В частности, аэропорт прибытия может находиться далеко от города, который вы планируете посетить и придется тратить в разы больше на дорогу, чем вы сэкономите на полете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы dashassk_ в соцсети Threads.

Ловушка Ryanair с дешевыми билетами

Путешественница призвала пользователей не вестись на дешевые билеты Ryanair в Париж, ведь у этого предложения лоукостера есть определенный нюанс.

В частности, девушка показала доступные в приложении лоукостера билеты в столицу Франции за 27 (примерно 1370 гривен) и 51 евро (примерно 2600 гривен).

В более доступном предложении самолет прибывает в аэропорт Бове, а в более дорогом — в аэропорт Орли.

Однако нюанс заключается в том, что Бове расположен дальше от Парижа и вам придется потратить больше средств на дорогу.

В частности, поездка из Бове в Париж обойдется в 17 евро (примерно 860 гривен). Таким образом, на полет и дорогу вы потратите 27+17=44 евро (примерно 2200 гривен).

"А еще вылет из Варшавы Модлин (далеко аэропорт + очень ранний вылет). Доехать туда еще +10 евро (примерно 500 гривен) или ночевать в аэропорту. В общем будет где-то 55 евро (примерно 2800 гривен) минимум", — подчеркнула путешественница.

Зато поездка из Орли обойдется всего в 4,5 евро. Таким образом, заплатив дороже за билет из аэропорта вы потратите 4,5 + 55 = 55,5 евро (примерно 2800 гривен).

Путешественница подчеркнула, что из-за таких нюансов стоит всегда проверять аэропорт и просчитывать все расходы.

Ранее опытная путешественница рассказала, как искать билеты Ryanair по Европе за 15 евро. Для этого нужно знать определенные хитрости и алгоритмы, ведь при обычном поиске не всегда доступны самые выгодные предложения.

Также писали, для чего пассажирам Ryanair необходимо брать с собой в самолет картонные коробки. В частности, эксперт объяснил, что небольшая картонная коробка, вставленная внутрь сумки, создаст жесткий каркас. Такая конструкция даст возможность эффективно использовать каждый уголок сумки и предотвратить образование выпуклостей, которые привлекают внимание персонала авиакомпании.

Частые вопросы

Какую сумку украинцы могут взять на борт самолета Ryanair без доплат?

Летом 2025 года лоукостер в соответствии с правилами ЕС увеличил размеры ручной клади на 20%. С сентября 2025 года пассажиры, путешествующие по базовому билету, получили возможность без доплат брать на борт сумку размером до 40 см × 30 см × 20 см весом до 10 кг.

Какой чемодан украинцам стоит выбрать для путешествий самолетами Ryanair?

По словам эксперта по безопасности и генерального директора Get Licensed Шахзада Али, яркие чемоданы привлекают внимание не только других пассажиров, а являются приманкой для преступников. Чтобы не потерять ценные вещи, лучше выбирать темные чемоданы. Их можно украсить ленточками, чтобы было легче распознать на ленте багажа в аэропорту.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
