Путешествие самолетом: пилот рассказал, зачем в окнах иллюминаторов нужны крошечные дырочки

Дырочки в люминаторе самолета. Фото: bombardier.com, Alamy. Коллаж: Новини.LIVE

Приходилось ли замечали вы когда-нибудь крошечную дырочку в стекле иллюминатора самолета? Некоторых пассажиров они пугают, ведь они считают, что через это отверстие может попасть воздух в салон. Мало кто знает, но на самом деле она существует для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы на борту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Интересная деталь в самолетах

На самом деле эти маленькие отверстия в стекле являются вентиляционными, они на самом деле не проходят насквозь через все стекло.

Окна самолетов состоят из трех слоев акрила, и отверстие проходит только через среднее стекло. Эти дырочки необходимы для регулирования давления на борту.

Дело в том, что самолеты летают на такой большой высоте, где воздух чрезвычайно разрежен, но благодаря такой казалось бы мелочи внутри салона поддерживается давление.

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Внешнее стекло окна поглощает большую часть давления, а вентиляционное отверстие уравновешивает разницу, чтобы сделать полет более комфортным для всех пассажиров на борту.

Пилот Марк Ванхоенакер объяснил, что два внешних иллюминатора салона предназначены для сглаживания разницы давления между салоном и небом.

"И среднее, и внешнее стекла достаточно прочные, чтобы самостоятельно выдержать эту разницу, но при обычных обстоятельствах именно внешнее стекло выдерживает это давление — благодаря вентиляционному отверстию", — сказал он.

Кроме того, что вентиляционное отверстие является жизненно важным для безопасности пассажиров, оно выполняет еще одну важную функцию. Именно через эти крошечные дырочки влага медленно выходит из самолета. Это предотвращает образование конденсата или даже инея на окне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать, если авиакомпания потеряла ваш багаж. В частности, сначала надо составить акт о потере в аэропорту. Однако следует помнить, что багаж считается официально потерянным только после 21 дня с момента полета. Только по истечении этого срока можно обращаться за компенсацией.

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