Путешествие на самолете: как его обслуживают перед полетом

Подготовка самолета Ryanair к вылету. Фото: Новини.LIVE

В аэропорту все внимание пассажиров сосредоточено лишь на том, чтобы побыстрее пройти контроль и не опоздать на свой рейс. Однако десятки сотрудников тем временем обслуживают самолет, чтобы вы могли путешествовать в максимально комфортных условиях.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как самолет готовят к полёту

Пилот показал на видео устройство на колесах возле самолета. Он рассказал, что это наземный источник питания, который обеспечивает самолет электроэнергией во время стоянки.

Мужчина также добавил, что другое устройство с отдельной конструкцией и огромным шлангом предназначено для охлаждения салона.

"Обратите внимание на этот огромный желтый шланг. Нет, он не для обслуживания туалетов, как многие могут подумать. Это наш наземный кондиционер", — рассказал пилот.

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Он объяснил, что через этот огромный рукав в самолет подается охлажденный воздух, чтобы во время стоянки в салоне и кабине сохранялась комфортная температура.

Пилот добавил, что в следующий раз, когда вы увидите возле самолета такие установки, то будете знать, для чего именно их используют.

Мужчина подчеркнул, что желтый шланг — это хороший знак, ведь внутри самолета, скорее всего, пассажиров не ждет сауна.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Также Новини.LIVE писали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер облегчил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.