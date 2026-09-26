Подорож літаком: як його обслуговують перед польотом

Підготовка літака Ryanair до польоту. Фото: Новини.LIVE

В аеропорту вся увага пасажирів сконцентрована лише на те, щоб швидше пройти контроль і не запізнитися на свій авіарейс. Проте десятки працівників тим часом обслуговують літак, щоб ви змогли мандрувати у максимально комфортних умовах.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як літак готують до польоту

Пілот показав на відео пристрій на колесах біля літака. Він розповів, що це наземне джерело живлення, яке забезпечує літак електроенергією під час стоянки.

Чоловік також додав, що інший пристрій із окремою конструкцією із величезним шлангом призначений для охолодження салону.

"Зверніть увагу на цей величезний жовтий шланг. Ні, це не для обслуговування туалетів, як багато хто може подумати. Це наш наземний кондиціонер", — розповів пілот.

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Він пояснив, що через цей величезний рукав у літак подається охолоджене повітря, щоб під час стоянки в салоні та кабіні залишалася комфортна температура.

Пілот додав, що наступного разу, коли ви побачите біля літака такі установки, то будете знати, для чого саме їх застосовують.

Чоловік підкреслив, що жовтий шланг — це хороший знак, адже всередині літака, ймовірніше за все, пасажирів не чекатиме сауна.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

Також Новини.LIVE писали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.