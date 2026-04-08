Главная Транспорт Стоит знать каждому пассажиру: как не переплачивать за билеты УЗ

Дата публикации 8 апреля 2026 10:38
Как сэкономить на билетах Укрзализныци: полезные лайфхаки
Поезд Укрзализныци ждет пассажиров. Фото: Укрзализныця/Facebook

Путешествовать на поезде по Украине и за ее пределы можно не только с комфортом, но и дополнительной выгодой. Благодаря некоторым хитростям можно хорошо сэкономить на билетах Укрзализныци. Сэкономленные средства можно потратить на новые эмоции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию elza.travels в Instagram.

Как экономить на билетах УЗ

Скидки на билеты распространяются на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити во внутреннем сообщении.

Стоимость билета снижаются в зависимости от дня недели, типа поезда, и от класса:

  • вторник — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 15%, для билетов на Интерсити - 10% для обоих классов;
  • среда — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 10%, для билетов на Интерсити — 10% для обоих классов;
  • четверг — билеты на Интерсити+ для 2-го класса — 10%;
  • суббота — билеты на Интерсити+ для обоих классов — 10%.

Кроме того пассажиры могут получить дополнительную скидку. Покупая билеты на Интерсити + сразу туда и обратно, можно сэкономить еще 10%. Предложение распространяется на 2 класса.

Кроме того, можно хорошо сэкономить, покупать билеты на международные рейсы отдельно. В частности, билет на прямой поезд Киев — Перемышль стоит 1950 гривен.

Если же взять билеты на поезд Киев — Тернополь (454 гривны) и Тернополь — Перемышль (1068 гривен), можно сэкономит 428 гривен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Еще Новини.LIVE писали, как диспетчеры Укрзализныци узнают о ситуации с безопасностью в небе. Железнодорожники теперь видят на экранах траектории дронов и ракет, потому что им открыли вход к армейским радарам, которые следят за воздушной обстановкой. Поэтому поезд останавливается только тогда, когда беспилотник или ракета действительно летит в направлении пути.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
