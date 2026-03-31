Эвакуация пассажиров: в УЗ объяснили, в каких случаях останавливают поезд

Пассажиры УЗ возвращаются в поезд после эвакуации. Фото: Укрзализныця/Facebook

Россия продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру в Украине. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена следить за ситуацией и эвакуировать пассажиров буквально среди поля. Перевозчик уточнил, в каких именно случаях принимается решение об остановке поездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Эвакуация пассажиров УЗ

Пассажиры жалуются на вынужденную эвакуацию в непростых условиях — часто приходится ночью мерзнуть среди поля, особенно тяжело детям.

Один из пользователей с сарказмом спросил, будут ли останавливать поезда в тревогу посреди поля, если в нем будут сидеть лидеры стран Запада.

В Укрзализныце объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе.

Перевозчик подчеркнул, что поезда останавливают только в случаях, когда мониторинговая группа фиксирует реальную угрозу непосредственно в зоне движения конкретного поезда, в частности в случае приближения ракет или дронов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что уже летом 2026 года пассажиры смогут добраться до Болгарии прямым поездом. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, что сейчас активно ведутся работы по запуску пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Кроме того, на границе с Болгарией могут внедрить электронные очереди.

Также на Новини.LIVE писали, что Укрзализныця предоставила пассажирам рекомендации по эвакуации из поездов. Отсутствие паники и взвешенные действия спасут вам жизнь. Обращайте внимание, движутся ли встречные поезда и прихватите с собой одеяло — может быть холодно ночью.