УЗ отменила поезд № 79/80 «Сичеслав» Днепр—Львов: в чём причина и что нужно знать пассажирам

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Из-за постоянных ударов Укрзализныця не только вынуждена оперативно менять маршруты и корректировать расписание поездов. В частности, сейчас пассажиры жалуются на то, что не могут приобрести билеты на некоторые популярные направления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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УЗ скорректировала расписание поездов

Одна из пассажирок поинтересовалась, когда откроется продажа билетов на поезд из Днепра в Ужгород и Трускавец. Она спросила, будет ли вообще этот поезд курсировать, ведь после 20 октября в системе до сих пор нет билетов.

Другая пассажирка отметила, что впереди осенние каникулы, и родители хотели бы вывезти детей в более спокойные регионы. Однако из-за нехватки билетов на поезд сейчас планировать что-либо очень сложно.

В компании пояснили, что в военное время изменения в расписании и общая логистика поездов — это сложный процесс. В частности, при согласовании расписания в связи с военным положением на маршрутах могут возникать технические и организационные сбои.

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В Укрзализныце сообщили, что пассажирский поезд №79/80 Сичеслав по маршруту Днепр—Львов будет отменен с 20 октября 2026 года из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Перевозчик добавил, что продажа билетов на поезд №41/42 по маршруту Днепр — Киев начнётся на этой неделе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали об особенностях вагонов RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальные полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.