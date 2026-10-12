Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Почему украинцы не могут купить билеты на некоторые поезда УЗ с октября

Почему украинцы не могут купить билеты на некоторые поезда УЗ с октября

Ua ru
12 октября 2026 18:33
УЗ отменила поезд № 79/80 «Сичеслав» Днепр—Львов: в чём причина и что нужно знать пассажирам
Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Из-за постоянных ударов Укрзализныця не только вынуждена оперативно менять маршруты и корректировать расписание поездов. В частности, сейчас пассажиры жалуются на то, что не могут приобрести билеты на некоторые популярные направления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

Реклама

УЗ скорректировала расписание поездов

Одна из пассажирок поинтересовалась, когда откроется продажа билетов на поезд из Днепра в Ужгород и Трускавец. Она спросила, будет ли вообще этот поезд курсировать, ведь после 20 октября в системе до сих пор нет билетов.

Другая пассажирка отметила, что впереди осенние каникулы, и родители хотели бы вывезти детей в более спокойные регионы. Однако из-за нехватки билетов на поезд сейчас планировать что-либо очень сложно.

В компании пояснили, что в военное время изменения в расписании и общая логистика поездов — это сложный процесс. В частности, при согласовании расписания в связи с военным положением на маршрутах могут возникать технические и организационные сбои.

Читайте также:

В Укрзализныце сообщили, что пассажирский поезд №79/80 Сичеслав по маршруту Днепр—Львов будет отменен с 20 октября 2026 года из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Перевозчик добавил, что продажа билетов на поезд №41/42 по маршруту Днепр — Киев начнётся на этой неделе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали об особенностях вагонов RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальные полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.

Укрзализныця путешествие поезда билеты вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации