Wizz Air планирует установить Starlink: когда заработает в самолетах

Starlink в самолетах Wizz Air. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Цифровой прогресс не обошел и популярный венгерский лоукостер Wizz Air. Авиакомпания установит на бортах скоростной интернет. Полеты станут в разы приятнее — пассажиры будут знать, как потратить свободное время.

Об этом говорится на официальном сайте Wizz Air, передает Новини.LIVE.

Starlink на бортах Wizz Air

В компании отметили, что в течение десятков пассажиров Wizz Air оставались на борту самолета в цифровой изоляции — на сообщения в мессенджерах не поступало ответов, письма оставались в папке "На отправку", а также нельзя было получить адреналин от прямых трансляций спортивных событий.

Уже в 2027 году Wizz Air планирует подключить борта к сети Starlink. Лоукостер станет единственным в Европе, в самолетах которого будет доступен скоростной интернет.

"В течение многих лет высококачественный интернет на борту считался роскошным преимуществом для пассажиров, которые покупают билеты премиум-класса. Wizz Air меняет ситуацию, выбрав Starlink, чтобы предложить самые современные решения для подключения к Интернету в авиации в сегменте ультра-лоукостов", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Компания с 2027 года начнет установку соответствующего оборудования. Пассажиры смогут пользоваться скоростным, надежным интернетом на высоте 10 000 метров.

Каждый самолет Wizz Air нового поколения будет оснащен Starlink, что обеспечит стабильный доступ к сети независимо от маршрута или пункта назначения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс. Пройти check-in можно на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Также Новини.LIVE писали, что пассажирам Wizz Air стоит прибывать в аэропорт минимум за 3 часа до отправления рейса. Дело в том, что внедрение система EES в Европе вызывала задержки и очереди. Пассажиры, которые не являются гражданами европейских стран, вынуждены проходить процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования.