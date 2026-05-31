Систему въезда-выезда EES: в Wizz Air рассказали, как не пропустить свой рейс

Регистрация на рейс Wizz Air.

Руководитель авиакомпании Wizz Air Ивонн Мойнихан призвала туристов прибывать в аэропорты ЕС заранее. Из-за новых пограничных проверок образовались длинные очереди. Дело в том, что в некоторых аэропортах Европы пассажиры пропускали свои рейсы из-за изменения правил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Очереди в аэропортах из-за системы въезда-выезда EES

Новая система въезда-выезда (EES) в Европейский Союз заменяет проставление штампов в паспортах. Пассажиры, которые не являются гражданами европейских стран вынуждены проходить процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования.

Руководитель авиакомпании Wizz Air Ивонн Мойнихан рассказала, что новые пограничные проверки имели неоднозначное влияние в разных уголках Европы. В частности, во многих городах Испании, Португалии и Франции образовались огромные очереди в аэропортах.

Руководительница лоукостера отметила, что хотя обычно рекомендуется прибывать за два часа до запланированного времени, Wizz Air в данный период времени советует пассажирам появляться в аэропорту за три часа до вылета.

Опрос представителей 45 аэропортов в 20 странах-членах ЕС, проведенный в начале этой недели Международным советом аэропортов Европы, свидетельствует о том, что система EES вызывала задержки продолжительностью до трех с половиной часов. В защиту EES Еврокомиссия заявила, что новые пограничные проверки не являются единственной причиной огромных очередей.

