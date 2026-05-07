Автоматическая покупка билетов на поезда "Укрзализныци": для каких маршрутов услуга недоступна

Путешественница покупает билеты на поезд. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину внезапно пришло настоящее лето, после весенней прохлады термометры днем показывают около +27 °С. С жаркой погодой открывается сезон отпусков, в который довольно трудно приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Даже автовыкуп в некоторых случаях — не работает.

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

На какие поезда УЗ не работает автовыкуп

Одна из пассажирок УЗ поинтересовалась, почему на некоторых направлениях недоступен автовыкуп. При этом можно включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

"Скажите это только у меня сломался автовыкуп? [...] Или ту магическую кнопку куда-то перенесли?", — спросила путешественница.

В УЗ объяснили, что такие ограничения применяют к сезонным или пиковым поездам, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава.

Перевозчик добавил, что соответствующий механизм помогает избежать ложных ожиданий, сбоев в системе продажи билетов и гарантировать прозрачность для пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. В частности, пассажиры имеют право сесть в поезд на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Дело в том, что места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс и проводник не может отказать в посадке.

Также Новини.LIVE писали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.