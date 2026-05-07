Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Автоматический выкуп билетов УЗ: в каких поездах эта услуга недоступна

Автоматический выкуп билетов УЗ: в каких поездах эта услуга недоступна

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 10:37
Автоматическая покупка билетов на поезда "Укрзализныци": для каких маршрутов услуга недоступна
Путешественница покупает билеты на поезд. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину внезапно пришло настоящее лето, после весенней прохлады термометры днем показывают около +27 °С. С жаркой погодой открывается сезон отпусков, в который довольно трудно приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Даже автовыкуп в некоторых случаях — не работает.

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

На какие поезда УЗ не работает автовыкуп

Одна из пассажирок УЗ поинтересовалась, почему на некоторых направлениях недоступен автовыкуп. При этом можно включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

"Скажите это только у меня сломался автовыкуп? [...] Или ту магическую кнопку куда-то перенесли?", — спросила путешественница.

В УЗ объяснили, что такие ограничения применяют к сезонным или пиковым поездам, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава.

Читайте также:

Перевозчик добавил, что соответствующий механизм помогает избежать ложных ожиданий, сбоев в системе продажи билетов и гарантировать прозрачность для пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. В частности, пассажиры имеют право сесть в поезд на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Дело в том, что места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс и проводник не может отказать в посадке.

Также Новини.LIVE писали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Укрзализныця приложение поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации