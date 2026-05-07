Автоматическая покупка билетов на поезда "Укрзализныци": для каких маршрутов услуга недоступна

Автоматический выкуп билетов УЗ: в каких поездах эта услуга недоступна
В Украину внезапно пришло настоящее лето, после весенней прохлады термометры днем показывают около +27 °С. С жаркой погодой открывается сезон отпусков, в который довольно трудно приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Даже автовыкуп в некоторых случаях — не работает.
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.
На какие поезда УЗ не работает автовыкуп
Одна из пассажирок УЗ поинтересовалась, почему на некоторых направлениях недоступен автовыкуп. При этом можно включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.
"Скажите это только у меня сломался автовыкуп? [...] Или ту магическую кнопку куда-то перенесли?", — спросила путешественница.
В УЗ объяснили, что такие ограничения применяют к сезонным или пиковым поездам, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава.
Перевозчик добавил, что соответствующий механизм помогает избежать ложных ожиданий, сбоев в системе продажи билетов и гарантировать прозрачность для пассажиров.
