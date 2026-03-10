Что нельзя ввозить в Венгрию — полный список

Пограничники осуществляют проверку при въезде в Венгрию. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришло настоящее тепло, а значит время планировать весенний отпуск. Чтобы не тратить космические суммы, можно отправиться на отдых в страну-соседку Венгрию. Перед выездом нужно обязательно пересмотреть чемоданы и сумки, ведь из-за некоторых продуктов и алкогольных напитков вас могут развернуть.



Запреты при въезде в Венгрию

Хотя украинцам, которые планируют путешествие до 90 дней или едут транзитом через Венгрию виза не нужна, однако граждане должны соблюдать определенные правила при пересечении границы.

Так, проблемы могут возникнуть из-за перевозки наркотиков, оружия, порнографических материалов, рецептурных лекарств и радиоактивных веществ.

Кроме того, в ЕС строго запрещается ввозить мясо, молочные продукты, а также свежие овощи или фрукты.

В Европу также нельзя везти редкие виды животных и растений (те, которые требуют спецыальных документов), а также изделия из них (слоновая кость, панцири черепахи, кораллы, кожа рептилий, древесина из лесов Амазонии).

Ограничения при въезде в Венгрию

На некоторые алкогольные напитки действуют определенные ограничения, в частности, за одну поездку украинцы не могут взять с собой больше, чем:

4 литра виноградного вина (не игристое вино);

16 литров пива;

1 литр алкогольного продукта с содержанием алкоголя более 22% по объему или не денатурированный алкогольный продукт с содержанием алкоголя не менее 80% об.;

2 литра алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 22% об., промежуточный алкоголь, шампанское (игристое вино, другие игристые сброженные напитки) или другие вина (другие не игристые сброженные напитки).

Относительно изделий из табака, гражданам нельзя с собой брать больше, чем:

40 шт. сигарет или 20 шт. сигарилл весом не более 3 граммов за штуку;

10 шт. сигар или 50 грамм потребительского табака или 15 мл. жидкости для наполнения или 25 грамм бездымного табачного изделия;

40 шт. одноразового изделия, относящегося к новой категории табачных продуктов, или 15 мл. жидкости, относящейся к новой категории табачных продуктов;

400 шт. нагретых табачных изделий.

За превышение допустимого количества табака и алкоголя придется уплатить налоги и акцизы.

