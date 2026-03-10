Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Из-за каких продуктов могут развернуть на границе с Венгрией

Из-за каких продуктов могут развернуть на границе с Венгрией

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 12:33
Что нельзя ввозить в Венгрию — полный список
Пограничники осуществляют проверку при въезде в Венгрию. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришло настоящее тепло, а значит время планировать весенний отпуск. Чтобы не тратить космические суммы, можно отправиться на отдых в страну-соседку Венгрию. Перед выездом нужно обязательно пересмотреть чемоданы и сумки, ведь из-за некоторых продуктов и алкогольных напитков вас могут развернуть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закарпатскую таможню.

Реклама
Читайте также:

Запреты при въезде в Венгрию

Хотя украинцам, которые планируют путешествие до 90 дней или едут транзитом через Венгрию виза не нужна, однако граждане должны соблюдать определенные правила при пересечении границы.

Так, проблемы могут возникнуть из-за перевозки наркотиков, оружия, порнографических материалов, рецептурных лекарств и радиоактивных веществ.

Кроме того, в ЕС строго запрещается ввозить мясо, молочные продукты, а также свежие овощи или фрукты.

В Европу также нельзя везти редкие виды животных и растений (те, которые требуют спецыальных документов), а также изделия из них (слоновая кость, панцири черепахи, кораллы, кожа рептилий, древесина из лесов Амазонии).

Ограничения при въезде в Венгрию

На некоторые алкогольные напитки действуют определенные ограничения, в частности, за одну поездку украинцы не могут взять с собой больше, чем:

  • 4 литра виноградного вина (не игристое вино);
  • 16 литров пива;
  • 1 литр алкогольного продукта с содержанием алкоголя более 22% по объему или не денатурированный алкогольный продукт с содержанием алкоголя не менее 80% об.;
  • 2 литра алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 22% об., промежуточный алкоголь, шампанское (игристое вино, другие игристые сброженные напитки) или другие вина (другие не игристые сброженные напитки).

Относительно изделий из табака, гражданам нельзя с собой брать больше, чем:

  • 40 шт. сигарет или 20 шт. сигарилл весом не более 3 граммов за штуку;
  • 10 шт. сигар или 50 грамм потребительского табака или 15 мл. жидкости для наполнения или 25 грамм бездымного табачного изделия;
  • 40 шт. одноразового изделия, относящегося к новой категории табачных продуктов, или 15 мл. жидкости, относящейся к новой категории табачных продуктов;
  • 400 шт. нагретых табачных изделий.

За превышение допустимого количества табака и алкоголя придется уплатить налоги и акцизы.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смарфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

Также мы писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

правила путешествие Венгрия запреты выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации