Бесплатный проезд в Польше: где он действует 22 сентября

Автобус в Варшаве. Фото: Tripadvisor

Ежегодно 22 сентября в Польше отмечается "День без автомобиля". Эта кампания призвана побудить граждан заниматься более экологичными видами спорта. В этот день можно бесплатно ездить на трамваях, автобусах и метро.

Об этом сообщает The Warsaw, передает Новини.LIVE.

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Бесплатный транспорт в Польше

В Варшаве проезд в наземном транспорте, метро, поездах SKM и Koleje Mazowieckie, а также в автобусах KM "Модлин — аэропорт Модлин" и замещающих автобусах KM является бесплатным.

В Гданьске бесплатно в общественном транспорте могут ездить владельцы Карты жителя Гданьска (Gdańska Karta Mieszkańca).

Для подтверждения активированного пакета городского жителя подойдет и приложение Jestem z Gdańska. Если на карте нет фотографии, понадобится документ, удостоверяющий личность.

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В Гдине бесплатно пользоваться общественным транспортом и PKP SKM могут владельцы и совладельцы легковых автомобилей на основании действующего свидетельства о регистрации транспортного средства.

В Кракове проезд на городском транспорте бесплатен для всех без исключений.

В Белостоке маршруты BKM, независимо от зоны, бесплатны для всех без предъявления дополнительных документов.

Во Вроцлаве, помимо бесплатного проезда на общественном транспорте, пассажиры могут бесплатно ездить по маршрутам линий 9xx, а также на поездах Koleje Dolnośląskie S.A. и POLREGIO S.A. на территории гмины Вроцлав (между станциями, в названии которых есть Wrocław, а также остановкой Iwiny).

Кроме того, система городского велопроката Wrocławski Rower Miejski ввела для жителей бесплатные поездки продолжительностью один час вместо 20 минут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в каком крупном городе Польши может появиться метро. Для его строительства уже ведутся процедуры по началу проведения геологических работ и подготовке предпроектной документации. Однако развитие транспорта в городе требует создания целостной системы, функционирование которой будет финансироваться не только местными органами власти, но и государством, в том числе за счет европейских фондов.

Также Новини.LIVE писали, что в столице Израиля Иерусалиме открыли новый участок трамвайной линии. Он насчитывает 12 новых станций. Впоследствии маршруты будут продлены от Гило до Ха-Турима и от Мальхи до горы Скопус.