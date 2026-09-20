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Главная Транспорт В популярном городе Польши планируют построить метро

В популярном городе Польши планируют построить метро

Ua ru
20 сентября 2026 08:32
В Кракове могут открыть метро: на каком этапе ведутся работы
Метро в Польше. Фото: Magnific

Уже в скором времени Варшава перестанет быть единственным городом в Польше, где есть метрополитен. В Кракове планируют строить метро и развивать железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает Rynek Infrastruktury, передает Новини.LIVE.

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Метро в Кракове

Отмечается, что для строительства краковского метрополитена уже ведутся процедуры по началу проведения геологических работ и подготовке предпроектной документации.

Уже сейчас городские власти выступают за включение метро в перечень объектов, на которые распространяются положения, упрощающие процедуры, связанные с ключевыми инфраструктурными инвестициями.

Речь идет прежде всего о сокращении административных процедур и более эффективном проведении процедур, касающихся, в частности, выдачи экологического разрешения, геологических исследований, охраны памятников архитектуры или приобретения недвижимости.

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Как отмечает краковская мэрия, развитие транспорта в Кракове и всей агломерации требует создания целостной системы, функционирование которой будет финансироваться не только местными органами власти, но и государством, в том числе за счет европейских фондов.

Власти Кракова стремятся создать специальный механизм финансирования метро. Более того, она рассчитывает, что его строительство будет координироваться с железнодорожными инвестициями, реализуемыми государством, в частности с проектами, связанными со строительством "Порта Польша".

Краков также стремится увеличить пропускную способность инфраструктуры, модернизировать существующие линии, расширить сеть, а также увеличить количество рейсов и частоту движения поездов.

С этой целью Краков и Малопольское воеводство совместно с другими органами местного самоуправления работают над новой моделью сотрудничества. Одним из ее элементов должен стать "Железнодорожный пакт", который будет охватывать инфраструктуру, транспортные услуги, совместное финансирование и координацию расписаний движения поездов.

Ранее Новини.LIVE рассказали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Польша метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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