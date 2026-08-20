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Главная Транспорт В одной из популярных стран Ближнего Востока запустят новую линию трамвая

В одной из популярных стран Ближнего Востока запустят новую линию трамвая

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 13:34
В Израиле откроется новая линия скоростного трамвая: маршрут и станции
Скоростной трамвай в Иерусалиме. Фото: Хаим Голдберг/Flash90.

Первый участок скоростного трамвая Зеленая линия в столице Израиля Иерусалиме откроется в пятницу, 21 августа. Новый участок L3 будет включать 12 новых станций. Отныне пассажиры смогут удобно пересаживаться на существующую Красную линию.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новая ветка скоростного трамвая в Израиле

Отмечается, что на первом этапе будет открыт участок L3. Он пролегает между станциями "Малха" и "Ха-Турим" — через район центрального автовокзала и железнодорожного вокзала "Ицхак Навон", рядом с кампусом "Гиват-Рам" Еврейского университета и недалеко от стадиона "Тедди".

На новом участке будет 12 новых станций, помимо уже существующей станции "Ха-Турим", где Зеленая линия соединится с Красной линией.

На следующем этапе маршруты будут продлены от Гило до Ха-Турима и от Мальхи до горы Скопус.

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По завершении строительства Зеленая линия будет иметь протяженность около 20 км и насчитывать 41 станцию. Она соединит районы на юге Иерусалима с районами Френч-Хилл и горой Скопус на севере. Маршрут будет охватывать два кампуса Еврейского университета, район правительственных учреждений, больницы, торговый центр Малха и городские спортивные комплексы.

Красная линия — первая линия, запущенная еще в 2011 году, — в настоящее время является основой городской системы железнодорожного транспорта.

По официальным подсчетам, на этом маршруте ежедневно пассажиры будут совершать ориентировочно 250 000 поездок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Швейцарии будут курсировать поезда нового поколения. 13 декабря 2026 года поезд FINK выйдет на маршрут Люцерн — Энгельберг. В нём оборудовано 128 сидячих мест, из них 111 — во втором классе и 17 — в первом классе.

Также Новини.LIVE писали о том, как путешественники могут объехать на поезде всю Словакию всего за 35 евро. Пассажиры могут приобрести SLOVAK TÝŽDEŇ (недельный билет), который дает возможность неограниченного проезда в течение семи дней на поездах ZSSK по всей стране. Однако стоит поторопиться: проездной можно приобрести только до 31 августа.

Израиль общественный транспорт трамвай
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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