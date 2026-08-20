В Израиле откроется новая линия скоростного трамвая: маршрут и станции

Скоростной трамвай в Иерусалиме. Фото: Хаим Голдберг/Flash90.

Первый участок скоростного трамвая Зеленая линия в столице Израиля Иерусалиме откроется в пятницу, 21 августа. Новый участок L3 будет включать 12 новых станций. Отныне пассажиры смогут удобно пересаживаться на существующую Красную линию.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новая ветка скоростного трамвая в Израиле

Отмечается, что на первом этапе будет открыт участок L3. Он пролегает между станциями "Малха" и "Ха-Турим" — через район центрального автовокзала и железнодорожного вокзала "Ицхак Навон", рядом с кампусом "Гиват-Рам" Еврейского университета и недалеко от стадиона "Тедди".

На новом участке будет 12 новых станций, помимо уже существующей станции "Ха-Турим", где Зеленая линия соединится с Красной линией.

На следующем этапе маршруты будут продлены от Гило до Ха-Турима и от Мальхи до горы Скопус.

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По завершении строительства Зеленая линия будет иметь протяженность около 20 км и насчитывать 41 станцию. Она соединит районы на юге Иерусалима с районами Френч-Хилл и горой Скопус на севере. Маршрут будет охватывать два кампуса Еврейского университета, район правительственных учреждений, больницы, торговый центр Малха и городские спортивные комплексы.

Красная линия — первая линия, запущенная еще в 2011 году, — в настоящее время является основой городской системы железнодорожного транспорта.

По официальным подсчетам, на этом маршруте ежедневно пассажиры будут совершать ориентировочно 250 000 поездок.

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