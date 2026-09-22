Безкоштовний проїзд в Польщі: де діє 22 вересня

Автобус у Варшаві. Фото: Tripadvisor

Щорічно 22 вересня у Польщі проходить День без автомобіля. Відповідна кампанія призначена для того, щоб закликати громадян користуватися більш екологічними видами спорту. В цей день можна безкоштовно їздити у трамваях, автобусах та метро.

Про це повідомляє The Warsaw, передає Новини.LIVE.

Реклама

Безкоштовний транспорт в Польщі

У Варшаві проїзд у наземному транспорті, метро, поїздах SKM та Koleje Mazowieckie, а також в автобусах KM "Модлін — аеропорт Модлін" та замінних автобусах KM є безкоштовним.

У Гданську безкоштовно у громадському транспорті можуть їздити власники Картки мешканця Гданська (Gdańska Karta Mieszkańca).

Для підтвердження активованого пакету міського мешканця підійде й додаток Jestem z Gdańska. Якщо картка без фото, знадобиться документ, що посвідчує особу.

Читайте також:

У Гдині безкоштовно користуватися громадським транспортом та PKP SKM можуть власники та співвласники легкових автомобілів на підставі дійсного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

У Кракові проїзд міським транспортом є безкоштовним для всіх без виключень.

У Білостоці маршрути BKM незалежно від зони є безкоштовними для всіх без пред’явлення додаткових документів.

У Вроцлаві, крім безкоштовного проїзду громадським транспортом, пасажири можуть безкоштовно їздити маршрутами ліній 9xx, а також поїздами Koleje Dolnośląskie S.A. та POLREGIO S.A. на території гміни Вроцлав (між станціями, у назві яких є Wrocław, а також зупинкою Iwiny) .

Крім того, система міського велопрокату Wrocławski Rower Miejski запровадила для мешканців безкоштовні поїздки тривалістю одну годину замість 20 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в якому великому місті Польщі може з'явитися метро. Для його будівництва вже ведуться процедури щодо початку проведення геологічних робіт та підготовки передпроєктної документації. Проте розвиток транспорту в місті вимагає створення цілісної системи, функціонування якої фінансуватиметься не лише місцевими органами влади, а й державою, в тому числі, за рахунок європейських фондів.

Також Новини.LIVE писали, у столиці Ізраїлю Єрусалимі відкрили нову ділянку трамваю. Вона має 12 нових станцій. Згодом маршрути будуть продовжені від Гіло до Ха-Туріма та від Мальхи до гори Скопус.