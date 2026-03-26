УЗ обновила расписание: 4 дополнительных рейса и продлен маршрут в Карпаты

Пассажиры спешат на свой поезд на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

В разгар весны Укрзализныця добавила 4 дополнительных рейса на пиковые даты и продлила до Яремче один из маршрутов дальнего следования. Перевозчик увеличил количество поездов в связи с увеличением пассажиропотока в конце марта и в начале апреля.

Дополнительные поезда УЗ

Перевозчик сообщил, что с воскресенья, 29 марта будут курсировать поезда:

№220/219 Киев — Днепр с отправлением из Киева и Днепра;

№289/290 Киев — Львов с отправлением из Киева и Львова;

поезд №168/167 Львов — Одесса.

В понедельник и вторник 30 и 31 марта УЗ назначила дополнительный поезд №243/244 Киев — Львов с отправлением из Киева и из Львова.

Пассажиров предупредили, что в составе дополнительных поездов будут курсировать спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. При этом не четные места расположены у окна, а четные — у прохода.

УЗ продлила один из рейсов в Яремче

Кроме того, Укрзализныця со 2 апреля продлила рейс №207/208 — 177/178 Киев — Ивано-Франковск до станции Яремче. Он будет курсировать ежедневно кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

Поезд будет отправляться из столицы в 22:00 и прибывать в Яремче утром в 08:30.

Назад поезд будет возвращаться в 09:00 и прибывать в Киев в 19:54.

Также перевозчик организовал удобные пересадки для путешественников, которые планируют ехать дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту.

В частности, был добавлен региональный поезд №812/811 Яремче — Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178-208/207 Киев — Яремче.

Пассажиры смогут удобно пересесть в Яремче в оба направления. Поезд будет отправляться из Яремче в 08:50 и прибывать в Ворохту в 09:24. С Ворохты поезд будет возвращаться в 07:32, а прибывать в Яремче в 08:10.

Поезд №812/811 Яремче — Ворохта будет курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

Перевозчик добавил, что пассажиров будут доставлять современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр.

Билеты на дополнительные поезда уже доступны на сайте и в приложении перевозчика, а также в кассах железнодорожных вокзалов.

