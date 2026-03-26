Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
УЗ обновила расписание: 4 дополнительных рейса и продлен маршрут в Карпаты

УЗ обновила расписание: 4 дополнительных рейса и продлен маршрут в Карпаты

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 10:27
Пассажиры спешат на свой поезд на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

В разгар весны Укрзализныця добавила 4 дополнительных рейса на пиковые даты и продлила до Яремче один из маршрутов дальнего следования. Перевозчик увеличил количество поездов в связи с увеличением пассажиропотока в конце марта и в начале апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.

Дополнительные поезда УЗ

Перевозчик сообщил, что с воскресенья, 29 марта будут курсировать поезда:

  • №220/219 Киев — Днепр с отправлением из Киева и Днепра;
  • №289/290 Киев — Львов с отправлением из Киева и Львова;
  • поезд №168/167 Львов — Одесса.

В понедельник и вторник 30 и 31 марта УЗ назначила дополнительный поезд №243/244 Киев — Львов с отправлением из Киева и из Львова.

Пассажиров предупредили, что в составе дополнительных поездов будут курсировать спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. При этом не четные места расположены у окна, а четные — у прохода.

Читайте также:

УЗ продлила один из рейсов в Яремче

Кроме того, Укрзализныця со 2 апреля продлила рейс №207/208 — 177/178 Киев — Ивано-Франковск до станции Яремче. Он будет курсировать ежедневно кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

Поезд будет отправляться из столицы в 22:00 и прибывать в Яремче утром в 08:30.

Назад поезд будет возвращаться в 09:00 и прибывать в Киев в 19:54.

Также перевозчик организовал удобные пересадки для путешественников, которые планируют ехать дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту.

В частности, был добавлен региональный поезд №812/811 Яремче — Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178-208/207 Киев — Яремче.

Пассажиры смогут удобно пересесть в Яремче в оба направления. Поезд будет отправляться из Яремче в 08:50 и прибывать в Ворохту в 09:24. С Ворохты поезд будет возвращаться в 07:32, а прибывать в Яремче в 08:10.

Поезд №812/811 Яремче — Ворохта будет курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

Перевозчик добавил, что пассажиров будут доставлять современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр.

Билеты на дополнительные поезда уже доступны на сайте и в приложении перевозчика, а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Как сообщали Новини.LIVE, многие пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от Укрзализныци. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзализныци. Ее могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.

Также на Новини.LIVE писали, что Укрзализныця предоставила пассажирам рекомендации по эвакуации из поездов. Отсутствие паники и взвешенные действия спасут вам жизнь. Обращайте внимание, движутся ли встречные поезда и прихватите с собой одеяло — может быть холодно ночью.

Укрзализныця Карпаты поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации