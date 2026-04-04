Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Потеряться в поле после эвакуации: в УЗ объяснили, почему это нереально

Потеряться в поле после эвакуации: в УЗ объяснили, почему это нереально

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 19:58
Эвакуация в поездах УЗ: как завершаются мероприятия по безопасности
Поезд Укрзализныци ждет пассажиров после эвакуации. Фото: Укрзализныця/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена останавливать поезда с пассажирами буквально в чистом поле. Перевозчик успокоил и объяснил, как именно происходит эвакуация и почему почти не реально потерять во время нее пассажиров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Эвакуация в поездах УЗ

Во время эвакуации пассажиров выводят из поезда, чтобы они не оказались в ловушке в своих вагонах во время потенциальной атаки дронов и ракет.

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась, а как проводники контролируют, что все пассажиры вернулись после завершения мероприятий по безопасности.

"Можно отойти на 150 метров и поезд поедет без кого-то. Мне скоро ехать, то очень волнуюсь, чтобы нас так с малышкой не забыли", — написала она.

В УЗ объяснили, что после завершения эвакуации поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Еще Новини.LIVE писали, как диспетчеры Укрзализныци узнают о ситуации с безопасностью в небе. Железнодорожники теперь видят на экранах траектории дронов и ракет, потому что им открыли вход к армейским радарам, которые следят за воздушной обстановкой. Поэтому поезд останавливается только тогда, когда беспилотник или ракета действительно летит в направлении пути.

Укрзализныця эвакуация поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации