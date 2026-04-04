Эвакуация в поездах УЗ: как завершаются мероприятия по безопасности

Поезд Укрзализныци ждет пассажиров после эвакуации. Фото: Укрзализныця/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена останавливать поезда с пассажирами буквально в чистом поле. Перевозчик успокоил и объяснил, как именно происходит эвакуация и почему почти не реально потерять во время нее пассажиров.

Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Эвакуация в поездах УЗ

Во время эвакуации пассажиров выводят из поезда, чтобы они не оказались в ловушке в своих вагонах во время потенциальной атаки дронов и ракет.

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась, а как проводники контролируют, что все пассажиры вернулись после завершения мероприятий по безопасности.

"Можно отойти на 150 метров и поезд поедет без кого-то. Мне скоро ехать, то очень волнуюсь, чтобы нас так с малышкой не забыли", — написала она.

В УЗ объяснили, что после завершения эвакуации поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Еще Новини.LIVE писали, как диспетчеры Укрзализныци узнают о ситуации с безопасностью в небе. Железнодорожники теперь видят на экранах траектории дронов и ракет, потому что им открыли вход к армейским радарам, которые следят за воздушной обстановкой. Поэтому поезд останавливается только тогда, когда беспилотник или ракета действительно летит в направлении пути.