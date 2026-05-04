Возврат билетов УЗ: какие сборы вычитают из стоимости посадочного талона

Возврат билетов Укрзализныци в кассу. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В начале мая 2026 года Укрзализныця ввела новые правила возврата билетов. Наибольшую сумму компенсации получат пассажиры, которые вернули посадочный талон за 15-20 дней до отправления. Однако перевозчик вычитает часть суммы на некоторые сборы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Правила возврата билетов УЗ

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, почему при сдаче билетов более 20 дней на карточку возвращается не полная сумма, уплаченная за них.

"Все за 21 день. Укрзализныця говорит, что в такие сроки возврат 100%, но вернулось далеко не 100%", — пожаловалась пользовательница.

В УЗ объяснили, что в правилах отмечается о 100% возврате стоимости перевозки и плацкарты.

В то же время, возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета. Эти суммы высчитывались и до введения изменений.

Именно из-за взимания дополнительных сборов фактическая сумма возврата может быть меньше уплаченной стоимости билета.

Пользователи в комментариях отмечают, что обычно сумма вычетов составляет в среднем 60 гривен.

