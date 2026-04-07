Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Один из крупнейших международных хабов ввел новые правила для пассажиров

Один из крупнейших международных хабов ввел новые правила для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 12:29
Аэропорт Сингапура ввел новые ограничения: что надо знать туристам
Пассажиры спешат на свой самолет в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Крупный международный транзитный узел вводит новые строгие правила в отношении повербанков. Аэропорт Сингапура решил разрешить пассажирам брать с собой на борт самолета не более двух портативных зарядных устройств. Новые правила начнут действовать уже с 15 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Новые правила в аэропорту Сингапура

Пассажиры, которые будут иметь в ручной клади более двух повербанков, должны будут сдать остальные перед посадкой на борт самолета в багажное отделение.

"Внешние аккумуляторы также нельзя заряжать на борту самолета, и пассажирам рекомендуется не использовать их для зарядки своих устройств во время полета", — говорится в сообщении.

Новые правила соответствуют обновленным глобальным рекомендациям по безопасности, опубликованным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) 2 апреля.

Запрет связан с тем, что литий-ионные аккумуляторы в портативных зарядных устройствах могут вызвать пожар в самолете и закрытых помещениях салона.

Новые требования ИКАО имеют целью уменьшить риски, одновременно учитывая потребности пассажиров во время путешествия. Они вступят в силу только с 15 апреля 2026 года. За это время будет проведено обучение персонала по обслуживанию пассажиров и сотрудников службы безопасности аэропорта.

Авиакомпании могут применять более строгие правила по повербанкам, поэтому пассажирам стоит проверить требования перед полетом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что итальянская компания ITA Airways позволила пассажирам путешествовать вместе со своими собаками. Для путешественников с собаками будут отведены отдельные места в самолете, количество которых будет ограничено. Кроме того, владельцам четвероногих надо иметь при себе паспорт животного, действующий в ЕС или ветеринарный сертификат.

Также Новини.LIVE писали, повербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с повербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.

аэропорты путешествие повербанк
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации