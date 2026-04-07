Аэропорт Сингапура ввел новые ограничения: что надо знать туристам

Пассажиры спешат на свой самолет в аэропорту.

Крупный международный транзитный узел вводит новые строгие правила в отношении повербанков. Аэропорт Сингапура решил разрешить пассажирам брать с собой на борт самолета не более двух портативных зарядных устройств. Новые правила начнут действовать уже с 15 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Новые правила в аэропорту Сингапура

Пассажиры, которые будут иметь в ручной клади более двух повербанков, должны будут сдать остальные перед посадкой на борт самолета в багажное отделение.

"Внешние аккумуляторы также нельзя заряжать на борту самолета, и пассажирам рекомендуется не использовать их для зарядки своих устройств во время полета", — говорится в сообщении.

Новые правила соответствуют обновленным глобальным рекомендациям по безопасности, опубликованным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) 2 апреля.

Запрет связан с тем, что литий-ионные аккумуляторы в портативных зарядных устройствах могут вызвать пожар в самолете и закрытых помещениях салона.

Новые требования ИКАО имеют целью уменьшить риски, одновременно учитывая потребности пассажиров во время путешествия. Они вступят в силу только с 15 апреля 2026 года. За это время будет проведено обучение персонала по обслуживанию пассажиров и сотрудников службы безопасности аэропорта.

Авиакомпании могут применять более строгие правила по повербанкам, поэтому пассажирам стоит проверить требования перед полетом.

Также Новини.LIVE писали, повербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с повербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.