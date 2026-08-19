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Главная Транспорт Воздушная тревога: в УЗ объяснили, как влияет на расписание поездов

Воздушная тревога: в УЗ объяснили, как влияет на расписание поездов

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 11:32
Движение поездов УЗ: изменяется ли оно во время воздушной тревоги
Поезд «Укразализныци». Фото: «Укразализныци»/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на постоянную опасность, Укрзализныця не приостанавливает движение поездов. Однако перевозчик тщательно отслеживает угрозу и корректирует расписание в зависимости от обстановки в сфере безопасности.

О том, через сколько времени после окончания тревоги отправляется поезд, пояснила пресс-служба УЗ в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

Расписание движения поездов УЗ во время воздушной тревоги

Одна из пассажирок поинтересовалась, как воздушная тревога влияет на расписание движения поездов. Она спросила, ждут ли поезда пассажиров, если угроза не снята.

"Если тревога не закончилась ко времени отправления, что тогда? Через сколько времени после окончания тревоги отправляется поезд?", — спросила путешественница.

В Укрзализныце пояснили, что нет универсального правила "после отбоя ждем 10, 20 или 30 минут". В частности, если тревога закончилась даже за 10 минут до отправления и нет других ограничений по безопасности, поезд может отправиться по расписанию.

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Перевозчик порекомендовал пассажирам все равно быть на вокзале заранее и находиться в укрытии.

"Если на момент отправления тревога продолжается и для конкретной станции введены ограничения движения, поезд будет ждать. После отбоя он отправится, как только диспетчер разрешит движение и будет безопасно провести посадку, фиксированных "еще 20 минут после отбоя" нет", — пояснили в компании.

В УЗ посоветовали пассажирам ориентироваться на табло, объявления и сотрудников вокзала. Кроме того, уведомления с информацией об отправлении и пути поступают путешественникам в приложении УЗ.

Ранее Новини.LIVE рассказала, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVE писали, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести билет солидарности.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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