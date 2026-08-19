Рух потягів УЗ: чи змінюється у повітряну тривогу

Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Попри постійну небезпеку, Укрзалізниця не зупиняє потяги. Проте перевізник ретельно відслідковує загрозу та корегує графік залежно від безпекової ситуації.

Про те, через скільки після закінчення тривоги відправляється потяг пояснила пресслужба УЗ у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Графік руху потягів УЗ у повітряну тривогу

Одна з пасажирок поцікавилась, як повітряна тривога впливає на графік руху маршрутів. Вона запитала, чи чекають потяги пасажирів, якщо не було відбою загрози.

"Якщо тривога не закінчилась на час виїзду як тоді? Через скільки після закінчення тривоги відправляється потяг?", — запитала мандрівниця.

В Укрзалізниці пояснили, що немає універсального правила "після відбою чекаємо 10, 20 чи 30 хвилин". Зокрема, якщо тривога завершилася навіть за 10 хвилин до відправлення і немає інших безпекових обмежень, поїзд може відправитися за графіком.

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"Якщо на момент відправлення тривога триває і для конкретної станції запроваджено обмеження руху, поїзд чекатиме. Після відбою він вирушить щойно диспетчер дозволить рух і буде безпечно провести посадку, фіксованих "ще 20 хвилин після відбою" немає", — пояснили в компанії.

В УЗ порадили пасажирам орієнтуватися на табло, оголошення та працівників вокзалу. Крім того, сповіщення з інформацією про відправлення та колію надходять мандрівникам у застосунку УЗ.

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