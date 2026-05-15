Путешествие Укрзализныцей: как действовать, если пропустил свой поезд из-за тревоги

После нескольких дней перемирия Россия снова начала безжалостно атаковать украинские территории и поезда Укрзализныци. Из-за воздушной угрозы пассажиры вынуждены менять свои планы. В частности, теряют средства, ведь не успевают вовремя приехать на железнодорожный вокзал.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги, передает Новини.LIVE.

Не успел на поезд УЗ из-за атаки россиян

К перевозчику обратилась пассажирка, которая не попала на свой рейс из-за атаки шахедов на город.

Она поинтересовалась у компании, почему в случае угрозы не придерживают поезда и имеет ли она право на какую-то компенсацию, ведь не смогла вернуть билеты онлайн за полчаса до отправления рейса.

В Укрзализныце ответили, что в случае воздушной тревоги еще в течение суток билет пассажира действителен на другие попутные поезда.

Поэтому можно без доплат доехать до места назначения без доплат. Для этого путешественнику нужно обратиться к дежурному вокзала.

