Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Воздушная тревога: в УЗ объяснили, как бесплатно пересесть на другой поезд

Воздушная тревога: в УЗ объяснили, как бесплатно пересесть на другой поезд

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 07:32
Путешествие Укрзализныцей: как действовать, если пропустил свой поезд из-за тревоги
Воздушная тревога на вокзале. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

После нескольких дней перемирия Россия снова начала безжалостно атаковать украинские территории и поезда Укрзализныци. Из-за воздушной угрозы пассажиры вынуждены менять свои планы. В частности, теряют средства, ведь не успевают вовремя приехать на железнодорожный вокзал.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги, передает Новини.LIVE.

Не успел на поезд УЗ из-за атаки россиян

К перевозчику обратилась пассажирка, которая не попала на свой рейс из-за атаки шахедов на город.

Она поинтересовалась у компании, почему в случае угрозы не придерживают поезда и имеет ли она право на какую-то компенсацию, ведь не смогла вернуть билеты онлайн за полчаса до отправления рейса.

В Укрзализныце ответили, что в случае воздушной тревоги еще в течение суток билет пассажира действителен на другие попутные поезда.

Читайте также:

Поэтому можно без доплат доехать до места назначения без доплат. Для этого путешественнику нужно обратиться к дежурному вокзала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Также Новини.LIVE писали, почему на некоторых рейсах Укрзализныци недоступен автовыкуп. Перевозчик вводит некоторые ограничения по сезонным или пиковых поездов, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава. Однако пассажиры могут включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

Укрзализныця поезда воздушная тревога
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации