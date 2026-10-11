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Главная Транспорт Не удается авторизоваться в Дії: в УЗ рассказали, как поступить

Не удается авторизоваться в Дії: в УЗ рассказали, как поступить

Ua ru
11 октября 2026 10:37
Верификация личности через «Дию» в приложении УЗ: как купить билет, если возникают проблемы с авторизацией
Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

На некоторых международных и внутренних рейсах Укрзализныця ввела верификацию личности через приложение Дія.Підпис для покупки или возврата билетов. Однако не у всех пассажиров есть возможность пройти соответствующую процедуру, и перевозчик рассказал, как действовать в такой ситуации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Верификация личности через Дія.Підпис в приложении УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на проблему в приложении. Она не смогла пройти верификацию личности через Дію при покупке билетов из Киева в Польшу.

Путешественница переживала, что из-за проблем с авторизацией билеты закончатся, а она заранее покупала билеты на самолет.

В Укрзализныце порекомендовали: если при авторизации через Дію возникает ошибка, попробуйте повторить попытку позже, через несколько минут.

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Кроме того, пассажиры могут обратиться в службу поддержки Дія для выяснения причин ошибки.

В частности, если у пассажира нет возможности пройти верификацию через Дія.Підпис, можно позвонить в Контактный центр "Качество и сервис" АО "Укрзализныця" по телефону 0800503111. Там оператор поможет пройти соответствующую верификацию через BankID.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершается. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

Также Новини.LIVE писали, с каким багажом пассажиров Укрзализныци могут не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Укрзализныця путешествие приложение поезда вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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